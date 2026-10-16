Pengamat sepakbola Saud Al-Sarami, mantan juru bicara resmi klub Al Nassr, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait persaingan gelar Roshn Saudi League dan AFC Champions League Elite.

Musim lalu, Al Ahli keluar sebagai juara AFC Champions League Elite untuk kedua kali secara berturut-turut, sementara Al Nassr meraih trofi Roshn Saudi League untuk pertama kali dalam 7 tahun.

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Al-Sarami mengatakan dalam pernyataannya di program "Al Arabiya FM": "Sepakbola saat ini hidup di era uang, jadi dari sudut pandang saya, finis di peringkat keempat Roshn Saudi League jauh lebih baik daripada menjuarai AFC Champions League Elite."

Ia menambahkan: "Liga Saudi punya uang lebih banyak daripada turnamen Asia, dan jika Anda memberi saya pilihan antara gelar benua atau finis keempat di Roshn, saya akan memilih opsi kedua, karena alasan uang."

Ia melanjutkan: "Jika Anda bertanya kepada klub-klub yang terdegradasi dari Roshn Saudi League tentang besarnya uang yang mereka kehilangan, jawabannya akan mengejutkan. Kita saat ini berada di era yang dikuasai uang."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Keberlanjutan di liga lebih penting daripada kegembiraan sebuah gelar yang perayaannya berakhir hanya setelah 72 jam," merujuk pada AFC Champions League Elite.

Perlu dicatat bahwa Al Nassr menjuarai edisi terakhir Roshn Saudi League, sementara Al Ahli mempertahankan gelar AFC Champions League Elite untuk kedua kali secara berturut-turut.











