McGinn: Maroko lolos berkat aksinya... dan wasit tidak memberikan tendangan penalti yang seharusnya saya dapatkan

John McGinn, gelandang timnas Skotlandia, mengatakan bahwa timnas Maroko lolos dari keputusan wasit yang tidak memberikan tendangan penalti terhadap mereka pada babak kedua.

Tim "Singa Atlas" berhasil mengalahkan Skotlandia dengan skor 1-0 pada Sabtu dini hari, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

McGinn, dalam pernyataan yang dilansir oleh Badan Penyiaran Inggris "BBC", mengatakan: "Kami kecewa... dan merasa seolah-olah kami bisa memberikan lebih banyak dalam pertandingan ini, serta menunjukkan kemampuan kami. Wasit bisa saja membantu kami dalam beberapa situasi bola mati dan keputusan yang batasannya sangat tipis antara diberi atau tidak. Tidak masalah membiarkan permainan terus berjalan, tetapi hal itu harus konsisten dan adil bagi kedua tim."

Dia menambahkan: “Terkadang keadaan berpihak pada Anda. Jika kami mendapat dua keputusan penalti yang seharusnya diberikan kepada kami, saya rasa teknologi video tidak akan ikut campur.”

Dia melanjutkan: “Dari sudut mata saya, saya melihat bek Maroko itu menerjang ke arah saya. Dia menyentuh bola terlebih dahulu, lalu menjatuhkan saya. Bagi saya, itu adalah tendangan penalti. Kadang-kadang keputusan itu menguntungkan Anda, dan kadang-kadang tidak. Jika keputusan itu diambil di lapangan, tidak ada peluang untuk membatalkannya.”

Dia menyimpulkan: “Maroko lolos dari tindakan mereka di sana. Namun, kami harus bermain lebih baik dan menciptakan peluang dari permainan terbuka, serta tidak bergantung pada keputusan wasit.”