Alexis Mac Allister, gelandang Liverpool, mengungkap detail masa depannya bersama klub Inggris tersebut dalam wawancara dengan jaringan "ESPN", yang juga disertai pujian besar kepada legenda Argentina, Lionel Messi.

Mac Allister menegaskan awal bulan ini bahwa ia merasa "sangat sedih" karena klub tidak menawarkan perpanjangan kontraknya, tetapi ia lebih memilih bertahan di Stadion Anfield pada musim panas lalu meskipun memiliki peluang untuk pergi.

Pemain internasional Argentina itu sebelumnya juga menunjukkan kekecewaannya karena klub menawarkan dua perpanjangan kontrak kepada dua rekannya di lini tengah, Ryan Gravenberch dan Dominik Szoboszlai, sementara ia sendiri tidak mendapatkan tawaran serupa.

Mac Allister berkata: "Belum ada keputusan pasti sampai sekarang. Kontrak saya masih berakhir dua tahun lagi. Dan seperti yang saya katakan, saya akan memberikan segala yang saya miliki. Banyak hal bisa terjadi selama periode ini, dan ada banyak pilihan yang tersedia."

Ia menambahkan: "Saya berharap ini bisa berlanjut untuk lebih banyak tahun, tetapi jika hanya terbatas pada dua tahun saja, maka saya harus menikmatinya bersama keluarga saya, karena saya tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa saya berada di salah satu klub terbaik di dunia."

Mantan pemain Brighton itu menjelaskan bahwa timnas Argentina harus "menjadi lebih kuat sebagai sebuah tim" saat bersiap menghadapi masa depan tanpa Lionel Messi.

Mac Allister melanjutkan: "Kata-kata untuk Messi selalu sama: rasa syukur, dan kesadaran bahwa tidak akan pernah ada pemain lain seperti dia. Kami sangat menikmati waktu kami bersamanya."

Ia meneruskan: "Kami juga berterima kasih kepadanya atas semua gelar yang ia bantu kami raih. Dan sudah pasti momen perpisahannya akan menjadi peristiwa yang sangat emosional."

Ia menyambung: "Ini akan menjadi proses yang berbeda dengan bergabungnya pemain-pemain baru. Dan kami harus mulai menyadari bahwa pemain terbaik di dunia, yang membuat segala perbedaan, tidak akan ada lagi, dan bahwa kami akan terpaksa menjadi lebih kuat sebagai sebuah tim. Inilah hal yang paling penting."

Mac Allister menunjukkan keyakinannya yang besar ketika ditanya tentang peluang Messi memenangkan penghargaan Ballon d'Or tahun ini, di usianya yang ke-39.

Pemain berusia 27 tahun itu menyatakan: "Ya, tentu saja. Sebagai orang Argentina, kami ingin Messi memenangkannya. Ia menampilkan Piala Dunia yang luar biasa dan saya tidak melihat alasan apa pun yang menghalangi ia diberi penghargaan itu."

Ia melanjutkan: "Selain itu, dapat dipahami bahwa angka-angka kini memainkan peran besar akhir-akhir ini, sesuatu yang tidak memiliki tingkat kepentingan sebesar ini di masa lalu, dan Anda juga tidak tahu persis atas dasar apa orang-orang memberikan suara."

Ia menuturkan: "Tetapi setiap kandidat dalam persaingan ini adalah pemain hebat, dan siapa pun yang mendekatinya layak mendapatkannya. Dan kita semua tahu bahwa Leo selalu menempatkan tim di atas prioritas pencapaian individu, sehingga hal ini tidak akan menjadi masalah besar baginya."

Messi meninggalkan timnas Argentina sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dan pemain dengan penampilan terbanyak dalam pertandingan internasional, dengan mencetak 125 gol dalam 207 pertandingan bersama Argentina.

Mac Allister akan kembali tampil bersama Liverpool dalam laga menghadapi Manchester City di Stadion Anfield seusai berakhirnya jeda internasional, pada 11 Oktober.



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