Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, berbicara tentang kekalahan dalam derbi menghadapi Atletico Madrid, serta kontroversi wasit yang menyertai pertandingan tersebut.

Mbappe mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar AS, saat dalam perjalanan menandatangani kesepakatan dengan merek olahraga barunya, perusahaan Swiss On, "Kekalahan dalam derbi adalah langkah mundur. Situasinya sangat sulit."

Ia menegaskan, "Kami ingin menang, dan kami tahu jenis pertandingan seperti apa yang menanti kami. Namun tim telah memberikan segala yang dimiliki, dan kami akan terus melangkah maju, karena musim masih panjang, dan kami harus terus berjalan di jalur yang benar."

Mbappe pun mengungkapkan pendapatnya tentang kontroversi wasit yang besar itu, dan apakah Real Madrid tidak mendapatkan kesempatan menjalani derbi dalam kondisi yang setara.

Pemain Prancis itu menjelaskan, "Saya rasa saya tidak pernah menjadi pemain yang banyak berbicara tentang wasit. Dan saya tidak akan memulainya sekarang. Saya memikirkan beberapa hal, tetapi saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Saya tidak pernah menjadi pemain yang bertindak dengan cara seperti itu, dan saya tidak akan memulainya sekarang. Wasit adalah manusia, dan ia melakukan kesalahan, dan memang ada kesalahan-kesalahan, tetapi saya tidak ingin masuk ke dalam hal ini."

Mbappe menilai bahwa sudah waktunya untuk menatap ke depan dan bekerja demi mengubah keadaan, dengan mengatakan, "Kami harus bekerja dan memberikan lebih banyak lagi. Orang lain boleh saja berbicara, tetapi kamilah yang harus memberikan lebih banyak dan bekerja demi kembalinya semangat serta gelar-gelar untuk Los Blancos."

Mbappe juga berbicara tentang babak baru yang dimulai di Prancis bersama Zinedine Zidane, dan mengatakan, "Ini adalah babak baru dengan pelatih baru. UEFA Nations League menanti kami, dan ada 4 pertandingan yang akan kita lihat bagaimana jalannya, dan ini akan menjadi hal baru bagi semua orang, karena kami semua hanya terbiasa dengan Deschamps. Itu akan menjadi perubahan bagi kami, tetapi saya rasa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik."

Zidane, pada kenyataannya, adalah orang yang membawa Mbappe ke Valdebebas ketika ia masih kecil untuk mempelajari kemungkinan bergabungnya ia ke akademi Real Madrid, dan tentang hal itu ia mengatakan, "Ya, itu terjadi bertahun-tahun lalu. Dialah orang pertama yang membawa saya ke Real Madrid, ke kompleks olahraga, dan waktu itu saya berusia tiga belas atau empat belas tahun, sudah lama sekali."

Ia melanjutkan, "Kini Zidane telah menjadi pelatih tim nasional negara saya. Hal ini seperti sebuah film yang menakjubkan, tetapi ini adalah kenyataan, dan kami menghadapi sebuah proyek baru di Prancis, dan kami punya dua tahun untuk bersiap menghadapi EURO, dan inilah yang sedang kami kerjakan sekarang."

Pada akhirnya, ia berbicara tentang pandangannya mengenai persaingan memperebutkan penghargaan Ballon d'Or, sepekan sebelum penutupan pintu pemungutan suara, dan mengatakan, "Saya rasa saya sebenarnya sudah mengatakan segalanya soal topik ini. Orang-orang tidak senang ketika saya banyak membicarakannya, tetapi inilah kenyataannya."

Ia menutup, "Inilah kenyataannya. Saya tenang soal itu, tenang. Saya telah melakukan segala yang bisa saya lakukan, dan saya rasa saya telah melakukan pekerjaan yang baik. Dan kini kami harus menunggu."

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