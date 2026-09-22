Kylian Mbappe kembali ke lingkungan timnas Prancis dengan wajah yang berbeda, setelah mencatatkan namanya dalam sejarah musim panas ini dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, hingga kini ia mendapati dirinya di hadapan awal yang baru bersama Les Bleus di bawah kepemimpinan Zinedine Zidane, yang mengemban tanggung jawab menggantikan Didier Deschamps.

Penyerang Real Madrid itu tiba di lapangan Clairefontaine pada hari Senin, bersama sisa para pemain timnas Prancis, menandai dimulainya era baru yang dinantikan semua orang dengan penuh harap.

Dalam sebuah wawancara dengan Radio France Internationale (RFI), yang dipublikasikan pada Selasa pagi dan dikutip oleh surat kabar "Foot Mercato" Prancis, Mbappe menyampaikan pesan penghargaan kepada Deschamps, menegaskan bahwa mantan pelatih itu meninggalkan warisan yang besar bersama timnas.

Mbappe berkata: "Pertama-tama, kita harus memberikan pujian atas apa yang telah dipersembahkan Didier Deschamps bersama timnas Prancis, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ia telah mengukir sejarah dan mengembalikan timnas Prancis ke tempatnya yang semestinya, dan kami akan selalu berterima kasih kepadanya."

Ia menambahkan: "Sekarang dimulai babak baru dengan pelatih baru, dan kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan. Awal yang baru selalu berbeda, dan kami harus beradaptasi serta mengembalikan keseimbangan kami. Kami akan berkompetisi dengan penuh kekuatan dan mulai meraih kemenangan kembali, karena itulah yang diharapkan orang-orang dari kami."

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Meskipun Mbappe dan Zidane tinggal di ibu kota Spanyol, Madrid, dan telah bertemu lebih dari sekali dalam periode terakhir, bintang Real Madrid itu menegaskan bahwa hingga kini ia belum masuk ke dalam pembicaraan serius dengan pelatih barunya mengenai timnas Prancis.

Ia menjelaskan: "Apakah saya sudah berbicara dengan Zidane sejak ia ditunjuk sebagai pelatih? Tidak, saya akan menunggu sampai bertemu dengannya di Clairefontaine. Saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik daripada bertemu dengannya di lapangan latihan."

Ia melanjutkan: "Kami berada di kota yang sama, dan kami telah bertemu beberapa kali, serta sudah saling mengenal, tetapi saya tidak sabar untuk tiba di Clairefontaine guna memahami apa yang ia harapkan dari kami sebagai tim, dan apa yang ia nantikan dari saya sebagai pemain. Kita akan lihat bagaimana semuanya berjalan."

Dengan demikian dimulailah fase baru bagi timnas Prancis, di mana Mbappe akan menjadi salah satu wajah paling menonjol dalam proyek Zidane, di tengah harapan besar akan perubahan yang dibawa kerja sama ini pada tataran peran, gagasan, dan cara kerja di dalam Les Bleus.

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