Mbappé tiba-tiba mengeluarkan pernyataan di Instagram saat Real Madrid tertinggal 2-0 dari Barcelona

Kylian Mbappé menimbulkan kehebohan dalam laga El Clásico pada Minggu malam, meski ia sendiri tidak turun bermain. Saat timnya, Real Madrid, tertinggal 2-0 dari Barcelona di awal pertandingan, tiba-tiba muncul sebuah Instagram Story yang menarik dari penyerang bintang asal Prancis itu: “Hala Madrid”, tulis Mbappé di bawah foto layarnya yang menayangkan pertandingan tersebut.

Waktu posting tersebut sangat mencolok. Saat posting itu diunggah, Barcelona sedang memimpin 2-0 berkat gol dari Marcus Rashford dan Ferran Torres. Mbappé absen karena cedera otot dan menonton pertandingan dari rumah, namun justru pada saat Real Madrid dihancurkan oleh Barcelona, ia memutuskan untuk muncul di media sosial.

Di Spanyol, postingan Mbappé langsung memicu kontroversi. “Seseorang harus menjelaskan kepada Mbappé bahwa lebih baik tidak memposting hal ini saat tertinggal 2-0 di El Clásico,” kata jurnalis Fran Navarro di X.

Mbappé sudah berminggu-minggu menjadi sasaran kritik tajam dari para pendukung Real Madrid, meskipun ia mencatatkan angka impresif 41 gol dalam 41 pertandingan musim ini. Para pendukung menuduhnya kurang memiliki rasa keterikatan dan menganggapnya sebagai simbol ketidakstabilan di dalam klub.

Ketidakpuasan di kalangan penggemar memicu petisi online besar-besaran pekan ini yang menyerukan agar ia hengkang. Menurut berbagai media Spanyol dan internasional, petisi tersebut telah ditandatangani jutaan kali. Kritik terhadap Mbappé semakin meningkat setelah terungkap bahwa ia berlibur di Sisilia selama masa pemulihannya.

Di dalam skuad Real Madrid pun dilaporkan ada ketegangan seputar sang penyerang. Media Spanyol melaporkan dalam beberapa hari terakhir bahwa Mbappé tidak akur dengan beberapa rekan setimnya, termasuk Vinícius Júnior dan Jude Bellingham. Selain itu, The Athletic menulis bahwa ia baru-baru ini dilaporkan marah saat sesi latihan Real Madrid.







