Lamine Yamal dan Erling Haaland terus memuncaki daftar pemain termahal di dunia, di mana bintang Barcelona dan penyerang Manchester City itu mempertahankan nilai pasar sebesar 220 juta euro.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, berada di peringkat ketiga dengan nilai 200 juta euro.

Situs "Transfermarkt" melakukan pembaruan terbaru terhadap nilai pasar para pemain pada hari Senin ini, namun 3 pemain termahal di dunia tidak mengalami perubahan apa pun pada nilai mereka.

Lamine Yamal melanjutkan awal musim yang sangat kuat ini, setelah mencetak 8 gol dan memberikan 6 assist dalam 8 pertandingan bersama Barcelona, di samping 4 gol dan satu assist dalam 3 pertandingan bersama timnas Spanyol.

Keunggulan Yamal menegaskan haknya untuk tetap berada di puncak klasemen, bersama Haaland yang sejauh ini telah mencetak 7 gol dalam 7 pertandingan bersama Manchester City.

Beberapa bulan lalu, Yamal dan Haaland menciptakan sejarah, setelah menjadi dua pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang nilai pasarnya melampaui batas 200 juta euro.

Di peringkat keempat, nilai Michael Olise naik dari 170 menjadi 180 juta euro, sehingga sedikit memperlebar jarak dengan Jude Bellingham, yang bernilai 160 juta euro, dan Pedri, yang bernilai 150 juta euro.

Pedri, pemilik peringkat keenam, menempati posisi pemain termahal kedua di Barcelona dari segi nilai pasar.

Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, dan Vitinha berbagi peringkat ketujuh dengan nilai 140 juta euro untuk masing-masing.

Sementara itu, nilai pasar Vinicius Junior turun sebesar 10 juta euro, dari 140 menjadi 130 juta, namun ia tetap mempertahankan peringkat kesepuluh dalam daftar pemain termahal di dunia.