Kylian Mbappe, bintang Real Madrid dan timnas Prancis, menanggapi kritik yang ditujukan pada penampilannya saat tanpa bola, menilai bahwa pemain yang terbiasa menampilkan level luar biasa selama bertahun-tahun justru lebih rentan menjadi sorotan pada aspek-aspek yang tidak dia tampilkan, alih-alih hal-hal yang dia kuasai.

Mbappe mengatakan, dalam wawancara dengan surat kabar Prancis "L'Equipe": "Saya rasa ini tidak wajar, tetapi inilah kehidupan seseorang yang telah menjalani keistimewaan selama bertahun-tahun. Saya bukan lagi sesuatu yang baru. Semua orang sudah tahu sejak bertahun-tahun apa yang bisa saya lakukan. Dan saya rasa inilah sisi kemanusiaan dari perkara ini."

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Mbappe melanjutkan: "Wajar jika orang-orang selalu melihat apa yang tidak dilakukan seseorang. Ketika seseorang melakukannya sejak 10 tahun lalu, orang-orang tidak lagi melihat apa yang dia lakukan. Mereka tahu bahwa dia mampu melakukannya. Karena itu mereka selalu mencoba melihat apa yang tidak dia lakukan. Dan sejak saat itu, ini bukanlah sesuatu yang saya anggap sebagai urusan pribadi."

Mengenai kritik secara umum, penyerang Los Blancos itu berkata: "Saya memiliki pendekatan yang seimbang terhadap kritik, ada kritik yang membangun, dan ada kritik yang tidak masuk akal. Kritik tidak membuat saya takut, dan ketika saya mengambil keputusan, saya tidak memikirkan kemungkinan saya akan dikritik. Jika saya tahu bahwa keputusan itu tepat bagi saya, atau bahkan jika tidak tepat tetapi memang perlu, maka perjalanan karier saya telah membuktikan bahwa saya terus melangkah maju."

Tentang ucapan sebagian orang bahwa tim mungkin menderita karena dirinya, meski dia mencetak banyak gol, mantan bintang Paris Saint-Germain itu menjawab: "Argumen ini tampak kurang masuk akal bagi saya. Jika saya tidak mencetak gol, mereka akan bertanya kepada saya mengapa saya tidak mencetak gol."

Dia menambahkan: "Saya belajar bahwa ketika kamu menjadi seorang pemain sepak bola, ada jutaan pelatih yang punya pendapat di setiap pertandingan, dan tidak semuanya bahagia di rumah mereka. Setiap orang punya sudut pandangnya, tetapi saya rasa tujuan sepak bola adalah mencetak gol, dan mencetak lebih banyak daripada lawanmu."

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