Mbappé: Saya tidak peduli apakah akan menghadapi Spanyol atau Belgia... dan kami bukanlah tim terkuat dalam sejarah Prancis

Kylian Mbappé, bintang Prancis, menegaskan kesiapan timnas negaranya untuk menghadapi babak semifinal Piala Dunia 2026, sambil menyatakan bahwa ia tidak peduli siapa lawan Les Bleus berikutnya, baik itu timnas Spanyol maupun Belgia, setelah ia terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan yang mempertemukan Les Bleus dengan Maroko.

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, Mbappé berkomentar di zona campuran mengenai lawan berikutnya, dengan mengatakan: “Saya tidak peduli, jika Belgia, ya Belgia, jika Spanyol, ya Spanyol. Kita lihat saja nanti. Ini adalah pertandingan semifinal dan akan selalu rumit dalam situasi apa pun.”

Bintang Prancis itu juga berbicara tentang peran kepemimpinan yang ia emban saat ini bersama timnas Prancis, dengan mengatakan: “Tentu saja saya merasa nyaman bersama timnas Prancis. Ini adalah sebuah tim, sebuah kelompok yang sangat saya sayangi. Ada banyak pemain di tim ini yang merupakan teman-teman saya dan sudah saya kenal sejak bertahun-tahun lalu, dan tentu saja ada juga para pemain muda yang memandang saya sebagai pemain yang lebih senior.”

Ia menambahkan: “Saya harus menjadi teladan bagi tim, terutama dalam aspek emosional dan psikologis daripada aspek teknis di lapangan, karena saya adalah pemain yang telah memainkan jumlah pertandingan terbanyak di Piala Dunia di antara kelompok ini. Saya tahu betul apa artinya bermain di Piala Dunia, dan apa yang harus saya sampaikan serta ajarkan kepada rekan-rekan setim saya.”

Mbappé mengakhiri pernyataannya dengan membandingkan generasi saat ini dengan generasi 2018, sambil berkata: “Tim ini bukanlah yang terkuat. Kami pernah menjadi juara dunia dan runner-up, sedangkan tim saat ini belum pernah menjadi juara maupun runner-up. Namun, ini adalah tim yang memiliki potensi terbesar, yang memudahkan perencanaan untuk masa depan. Skuad saat ini memiliki kualitas tinggi yang membuat Anda bermimpi, tetapi tim yang kuatlah yang meraih gelar dan menang, dan hingga saat ini saya belum melihat piala emas apa pun di samping saya.”