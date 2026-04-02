Mbappé: Saya belum pernah bertemu orang Maroko seperti Hakimi... dan dia tidak bisa memahami saya saat pertama kali bertemu

Bintang Prancis, Kylian Mbappé, membagikan kisah lucu di balik layar yang dialaminya bersama mantan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, dalam podcast yang mereka bawakan bersama pada hari Kamis ini.

Penyerang Real Madrid itu menyebutkan bahwa Hakimi sama sekali tidak bisa berbahasa Prancis saat pertama kali bergabung dengan tim Paris tersebut.

Mbappé menceritakan detail percakapan yang terjadi di antara mereka, saat pemain internasional Maroko itu baru bergabung dengan Paris Saint-Germain, di mana ia berkata: "Saya belum pernah bertemu orang Maroko yang lahir di Spanyol (tertawa). Sebelum mengenalnya, saya tidak pernah membayangkan hal itu."

Dia melanjutkan: "Yang penting, pelatih kami Pochettino berkata kepada saya: 'Dengar, Hakimi seumuran denganmu, kalian akan cocok, coba bantu dia beradaptasi dengan tim.' Saya menjawab: 'Ya, saya akan melakukannya.' Dan saya memang sudah berkomunikasi dengannya sebentar."

Bintang Real Madrid itu menambahkan: "Saya berkata kepada Hakimi: 'Selamat datang di Paris Saint-Germain... Bagaimana kabarmu? Jika kamu membutuhkan apa pun, saya di sini.' Lalu dia menatap saya seperti ini..."

Selama percakapan itu, Mbappé menirukan tatapan Hakimi yang diam dan bingung saat itu, yang membuat hadirin tertawa, lalu pembawa acara mengarahkan pertanyaannya kepada Hakimi dengan berkata: "Kamu tidak mengerti apa-apa? Kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun?" Bintang Maroko itu menjawab sambil tertawa dan membenarkan cerita tersebut dengan berkata: "Tidak, sama sekali tidak."