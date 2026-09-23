Pengadilan Prancis mengakhiri perdebatan dan secara resmi memutuskan untuk mengirim bintang Maroko Achraf Hakimi, bek Paris Saint-Germain, ke persidangan pidana atas tuduhan pemerkosaan dalam kasus yang bermula pada 2023, dalam sebuah perkembangan yang mungkin menyaksikan pemanggilan mantan rekan setimnya, Kylian Mbappe, untuk memberikan kesaksian.

Mahkamah Agung Prancis, hari Rabu ini, menguatkan keputusan Pengadilan Banding Versailles yang dikeluarkan pada 19 Juni lalu, dan menolak banding yang diajukan oleh para pengacara pemain internasional tersebut, sehingga ia telah menghabiskan seluruh jalur hukum untuk menghindari hadir di persidangan.

Kronologi kasus ini bermula pada Februari 2023, ketika seorang perempuan muda berusia 24 tahun mengajukan pengaduan yang menuduh Hakimi menyerangnya di dalam rumahnya di kawasan Boulogne-Billancourt, salah satu pinggiran ibu kota Paris, setelah keduanya berkenalan melalui media sosial.

Berdasarkan keputusan final ini, Hakimi akan hadir di hadapan pengadilan pidana di departemen Hauts-de-Seine, kemungkinan besar di kota Nanterre, dalam kasus yang jadwalnya belum ditentukan.

Mbappe di Jantung Kasus

Kejutan terbesar dalam berkas ini, menurut radio Spanyol "Cadena COPE", adalah peran yang mungkin dimainkan oleh penyerang Real Madrid saat ini, Kylian Mbappe, di mana bintang Prancis itu diperkirakan akan dipanggil sebagai saksi utama dalam persidangan, setelah pihak pembela sebelumnya menyampaikan kesaksiannya di hadapan para penyidik.

Mbappe, yang saat itu menjadi rekan setim Hakimi di Paris Saint-Germain, telah diinterogasi oleh para penyidik pada 14 April 2023, di mana ia mengatakan bahwa Hakimi memberitahunya pada malam kejadian bahwa mereka saling berciuman secara sukarela. Hakim penyidik awalnya bersandar pada pernyataan ini untuk mendukung versi pengadu dan mengeluarkan perintah persidangan.

Pihak pembela Hakimi kemudian mencoba memberikan penjelasan baru, melalui sebuah pesan dari Mbappe yang di dalamnya ia menjelaskan bahwa Hakimi tidak menyentuh bagian tubuh pengadu, dalam upaya untuk membantah adanya indikasi seksual yang tidak disepakati, namun penjelasan ini tidak cukup untuk meyakinkan pengadilan banding yang menguatkan keputusan persidangan.

Pembela Pengadu: Keadilan Akan Menang

Di pihaknya, pengacara pengadu, Rachel Flor Bardo, menyambut baik keputusan Mahkamah Agung, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita Spanyol "EFE": "Setelah tiga setengah tahun pertempuran hukum, dan setelah klien saya mengalami pencemaran nama baik, ia yakin bahwa keadilan akan terwujud dan akan berjuang hingga akhir".

Pengacara itu menambahkan: "Klien saya berharap persidangan ini dapat membantu perempuan-perempuan lain, dan berkontribusi dalam meruntuhkan dinding penyangkalan serta impunitas yang mengelilingi kekerasan seksual, bahkan di dunia sepak bola profesional".

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Sebaliknya, Hakimi masih berpegang pada versinya sejak awal, di mana ia membantah adanya hubungan apa pun, dan hanya mengakui terjadinya pelukan dan ciuman yang saling dilakukan secara sukarela, sementara pengadu menegaskan dalam pengaduannya bahwa ia mengalami ciuman dan sentuhan di luar kehendaknya sebelum ia berhasil melepaskan diri dan menghubungi seorang temannya untuk menjemputnya.