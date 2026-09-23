Pengadilan Prancis mengakhiri kontroversi tersebut dan secara final memutuskan untuk melimpahkan bintang Maroko Achraf Hakimi, bek Paris Saint-Germain, ke pengadilan pidana atas tuduhan pemerkosaan dalam kasus yang bermula pada tahun 2023, dalam perkembangan yang mungkin akan menyaksikan pemanggilan mantan rekan setimnya, Kylian Mbappe, untuk memberikan kesaksian.

Mahkamah Agung Prancis, pada Rabu hari ini, menguatkan keputusan pengadilan banding Versailles yang dikeluarkan pada 19 Juni lalu, dan menolak permohonan yang diajukan oleh para pengacara pemain internasional tersebut, sehingga ia telah menempuh seluruh jalur hukum untuk menghindari kehadiran di depan pengadilan.

Fakta-fakta kasus ini bermula pada Februari 2023, ketika seorang wanita muda berusia 24 tahun mengajukan pengaduan yang menuduh Hakimi telah melakukan tindak kekerasan terhadapnya di dalam rumahnya di kawasan Boulogne-Billancourt, salah satu daerah pinggiran ibu kota Paris, setelah mereka saling mengenal melalui media sosial.

Berdasarkan keputusan final ini, Hakimi akan hadir di depan pengadilan pidana di wilayah Hauts-de-Seine, dan kemungkinan besar di kota Nanterre, dalam kasus yang belum ditentukan jadwalnya.

Mbappe di jantung kasus

Kejutan terbesar dalam berkas ini, menurut radio Spanyol "Cadena COPE", adalah peran yang mungkin dimainkan oleh penyerang Real Madrid saat ini, Kylian Mbappe, di mana bintang Prancis itu diperkirakan akan dipanggil sebagai saksi utama dalam persidangan, setelah pihak pembela sebelumnya menyampaikan kesaksiannya di hadapan para penyidik.

Mbappe, yang saat itu merupakan rekan setim Hakimi di Paris Saint-Germain, telah diinterogasi oleh para penyidik pada 14 April 2023, di mana ia mengatakan bahwa Hakimi memberitahunya pada malam kejadian bahwa keduanya saling berciuman secara sukarela. Hakim penyidik pada awalnya mengacu pada pernyataan ini untuk menguatkan versi pengadu dan mengeluarkan perintah persidangan.

Pembela Hakimi kemudian mencoba memberikan penjelasan baru, melalui sebuah pesan dari Mbappe yang di dalamnya ia menjelaskan bahwa Hakimi tidak menyentuh alat tubuh pengadu, dalam upaya menyangkal adanya indikasi seksual tanpa persetujuan, namun penjelasan ini tidak cukup untuk meyakinkan pengadilan banding yang menguatkan keputusan persidangan.

Pembela pengadu: keadilan akan menang

Di sisi lain, pengacara pengadu, Rachel Flore Pardo, menyambut baik keputusan Mahkamah Agung, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita Spanyol "EFE": "Setelah tiga setengah tahun pertarungan hukum, dan setelah klien saya menjadi korban pencemaran nama baik, ia yakin bahwa keadilan akan terwujud dan ia akan berjuang hingga akhir."

Pengacara itu menambahkan: "Klien saya berharap persidangan ini dapat membantu para wanita lainnya, dan turut berkontribusi meruntuhkan tembok penyangkalan serta lolosnya pelaku dari hukuman yang menyelimuti kekerasan seksual, bahkan di dunia sepak bola profesional."

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Sebaliknya, Hakimi masih berpegang pada versinya sejak awal, di mana ia menyangkal adanya hubungan apa pun, dan hanya mengakui terjadinya pelukan serta ciuman yang dilakukan bersama secara sukarela, sementara pengadu menegaskan dalam pengaduannya bahwa ia mengalami ciuman dan sentuhan di luar kehendaknya sebelum ia berhasil melepaskan diri dan menghubungi seorang temannya untuk menjemputnya.