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Mbappe merusak kegembiraan awal: Zidane mengawali perjalanannya bersama Prancis dengan kemenangan sulit atas Turki

Turkiye vs France
Turkiye
France
UEFA Nations League A
Turki
Prancis

setelah keluar dalam keadaan cedera

Zinedine Zidane mengawali perjalanannya bersama timnas Prancis dengan kemenangan sulit atas Turki, dalam laga perdana "Les Bleus" di bawah kepemimpinannya setelah 14 tahun era Didier Deschamps di puncak jajaran staf pelatih, dalam pertandingan yang menyaksikan Kylian Mbappe mencetak gol internasionalnya yang ke-67, sebelum ia meninggalkan lapangan karena cedera hanya beberapa menit setelah menggetarkan jala.

Timnas Prancis membutuhkan sedikit waktu untuk beradaptasi dengan gagasan pelatih barunya dan kembali ke formasi 4-3-3, yang berdampak khusus pada Mbappe setelah ia menempati posisi sayap kiri, posisi yang tidak ia tempati bersama timnas selama dua tahun.

Kapten Prancis itu mendapati dirinya di awal laga berada di bawah penjagaan ganda para pemain Turki, sementara Ousmane Dembele mengalami kesulitan menemukan ruang, dan Michael Olise tidak menampilkan level terbaiknya.

Timnas Turki memulai pertandingan dengan lebih berbahaya, memanfaatkan tekanan intensif yang mereka berikan kepada para pemain Prancis.

Mike Maignan menepis percobaan dari Yilmaz pada menit keempat, sebelum lini pertahanan turun tangan menyapu bola dari garis gawang, sementara kiper Prancis itu kembali bersinar menghadapi tendangan Kadioglu pada menit ke-28.

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Sepanjang paruh pertama babak pertama, para pemain Zidane kesulitan keluar dengan bola dan melepaskan diri dari tekanan Turki.

Seiring berjalannya waktu, timnas Prancis mulai menemukan keseimbangannya, dan Kylian Mbappe tampil lebih berpengaruh di sepertiga akhir lapangan, sementara Cherki mencoba bergerak di posisi gelandang serba bisa, dan menampilkan beberapa sentuhan bagus meski kurang akurat pada sentuhan terakhir.

Olise nyaris memberikan keunggulan bagi Prancis sebelum akhir babak, tetapi kiper Turki menepis tendangan kerasnya pada menit ke-43.

Setelah awal yang kuat dari Turki di babak kedua, datang momen penentu bagi timnas Prancis.

Setelah tekanan dari Kounde dan Cherki, bola sampai ke Olise di dalam kotak penalti, lalu ia mengoper kepada Mbappe yang berada di sisi kiri, sebelum kapten Prancis itu mencetak golnya yang ke-67 dengan kostum timnas dengan cara yang istimewa.

Namun kegembiraan Mbappe tidak sempurna, karena tanda-tanda kesakitan tampak padanya langsung setelah mencetak gol, dan ia terjatuh di lapangan sebelum staf pelatih memutuskan menggantinya pada menit ke-59, sehingga Desire Doue tampil menggantikannya.

Pemain terakhir ini tidak menunggu lama untuk meninggalkan jejaknya, setelah ia mengancam gawang Turki dengan tendangan berbahaya hanya 3 menit setelah masuk.

Timnas Prancis melanjutkan tekanannya mencari tambahan keunggulan, dan Jules Kounde nyaris mencetak gol internasional pertamanya, tetapi tendangannya membentur tiang pada menit ke-69.

Masuknya Bradley Barcola juga memberikan dorongan serangan baru bagi Prancis, setelah ia menambahkan kecepatan dan vitalitas pada lini depan, dan terus menekan pertahanan Turki hingga menit-menit akhir.

Pada menit ke-88, pertandingan menyaksikan salah satu momen paling menonjolnya, setelah kiper Cakir menyentuh bola dengan tangannya di luar kotak penalti saat Barcola mencoba maju, sehingga ia diusir dan meninggalkan lapangan.

Pada menit-menit akhir, Esteban Lepaul mendapat kesempatan tampil untuk pertama kalinya dengan kostum timnas Prancis, di malam yang ditutup Zidane dengan kemenangan pada laga perdananya, meski penampilan tidak sempurna, tetapi timnas meraih tujuan terpenting dengan menuai kemenangan.

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