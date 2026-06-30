Mbappé menyamai rekor dua pemain Prancis... dan Deschamps naik ke jajaran legenda Brasil

Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, menyamai rekor istimewa yang sebelumnya dipegang oleh duet Olivier Giroud dan Raphaël Varane, dua mantan bintang Les Bleus, dengan penampilannya dalam laga melawan Swedia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung.

Menurut laporan jaringan "Stats Foot" Prancis, Mbappé telah memainkan pertandingan ke-18-nya di ajang Piala Dunia, sehingga menjadi pemain Prancis ketiga dengan penampilan terbanyak di turnamen tersebut, sejajar dengan Giroud dan Varane.

Mbappé telah berpartisipasi dalam edisi 2018 dan 2022, sebelum melanjutkan penampilannya di edisi Piala Dunia kali ini.

Bintang Real Madrid ini berpotensi memecahkan rekor yang saat ini dipegang oleh kiper Hugo Lloris dengan 20 pertandingan, sementara Antoine Griezmann berada di posisi kedua dengan 19 pertandingan.

Di sisi lain, Deschamps memimpin timnas Prancis dalam pertandingan ke-23 di Piala Dunia, sehingga menjadi pelatih kedua dengan jumlah penampilan terbanyak di ajang tersebut, sejajar dengan legenda pelatih Brasil Carlos Alberto Pereira.

Di puncak daftar terdapat pelatih asal Jerman, Helmut Schön, dengan 25 pertandingan. Hal ini berarti Deschamps berpotensi melampaui rekor tersebut pada edisi Piala Dunia kali ini, jika tim Les Bleus terus melaju.