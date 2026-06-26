Pada malam yang tak mengenal jalan tengah, Prancis akan menghadapi laga putaran ketiga dan penentu fase grup Piala Dunia 2026 melawan Norwegia dengan satu motto: menang atau menghadapi perhitungan yang rumit.

"Les Bleus" berupaya memastikan posisi puncak klasemen melalui kaki Kylian Mbappé yang berambisi masuk ke dalam daftar legenda, serta formasi baru yang diperkenalkan oleh Didier Deschamps di lini tengah untuk pertama kalinya sejak pertandingan melawan Islandia.

Kylian Mbappé akan memainkan pertandingan ke-17-nya di putaran final Piala Dunia bersama “Les Bleus”, sehingga menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh duo legendaris Fabien Barthez dan Thierry Henry, menurut situs statistik sepak bola Prancis “Stats Foot”.

Bintang Real Madrid ini berada di ambang masuk ke jajaran legenda, dalam pertandingan yang berpotensi memberinya posisi teratas dalam sejarah jika ia terus tampil gemilang di babak-babak berikutnya.

Didier Deschamps, yang absen dari pertandingan ini karena meninggalnya ibunya, memutuskan untuk kembali menurunkan duet Mano Kone dan Aurélien Tchouaméni sebagai starter bersama untuk pertama kalinya sejak 9 September 2025 melawan Islandia.

Taruhan Deschamps pada kekuatan dan ketangguhan lini tengah datang pada momen krusial saat menghadapi skuad Erling Haaland, dalam pertandingan yang tidak mengenal kompromi dan hanya memiliki satu tujuan: memuncaki klasemen.

Sementara itu, Jules Koundé terus mencatatkan rekor pribadinya, menurut sumber yang sama, di mana ia tampil sebagai starter dalam 13 pertandingan terakhir Prancis di turnamen besar, yang merupakan rekor terbaik saat ini bagi pemain mana pun di skuad “Les Bleus”.

Kehadiran bek Barcelona ini memberikan stabilitas pertahanan bagi staf pelatih timnas Prancis menjelang laga sengit melawan Norwegia, yang akan menentukan siapa yang akan memuncaki grup dan lolos ke babak 16 besar.