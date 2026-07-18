Mbappé mengucapkan selamat tinggal kepada Deschamps dengan pesan yang mengharukan menjelang "tarian terakhir"

Kylian Mbappé, kapten tim nasional sepak bola Prancis, menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada pelatih Didier Deschamps beberapa jam sebelum pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Inggris pada Sabtu malam ini di Piala Dunia 2026, sambil mengakui bahwa Les Bleus gagal memberikan akhir yang layak bagi pelatih mereka yang akan pergi.

Mbappé menulis melalui akun resminya di platform “X”: “Hari ini adalah tarian terakhirmu. Kamu yang telah memberi kami begitu banyak,” merujuk secara jelas pada pertandingan terakhir Deschamps sebagai pelatih kepala timnas Prancis setelah karier selama 14 tahun yang penuh prestasi.

Bintang Prancis itu menambahkan dengan nada sedih: “Seharusnya kami memberikanmu akhir yang lebih baik, tapi kami gagal. Sulit untuk menggambarkan apa yang telah kamu berikan selama 14 tahun ini, karena kamu adalah elemen kunci dalam perkembangan tim ini,” sambil mengungkapkan penyesalannya karena timnas Prancis tidak berhasil mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Prancis sempat bermimpi mencetak prestasi bersejarah dengan mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, namun impian itu hancur setelah kekalahan telak 2-0 dari Spanyol di semifinal, sehingga mereka terpaksa harus puas bertanding di perebutan tempat ketiga melawan Inggris.

Mbappé melanjutkan dalam pesannya yang menyentuh: “Kamu tidak mendapatkan pengakuan yang pantas, tetapi waktu dan sejarah akan mengabadikannya.”

Kapten Les Bleus itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada sang pelatih, dengan mengatakan: “Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk mewakili negara saya di panggung olahraga terbesar selama bertahun-tahun ini. Saya merasa bangga bisa berdiri di samping salah satu legenda terbesar negara kita, dan saya tidak akan pernah melupakan semua yang telah kita alami dan raih bersama.”

Mbappé menutup pesannya dengan mengatakan: “Semoga Anda sukses dalam petualangan baru Anda, dan sekali lagi terima kasih atas segala yang telah Anda berikan untuk seragam ini yang sangat berarti bagi kami.”

Zinedine Zidane, legenda sepak bola Prancis dan mantan pemain Real Madrid, diperkirakan akan mengambil alih kepemimpinan tim nasional Prancis menggantikan Deschamps.

Prancis memiliki generasi emas yang luar biasa dan skuad yang dipenuhi bintang-bintang dari klub-klub terkemuka dunia. Di bawah kepemimpinan Deschamps, mereka pernah menjuarai Piala Dunia 2018 di Rusia, sebelum mencapai final edisi 2022 di Qatar, namun harus kalah dalam adu penalti melawan Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi.

Karier Deschamps bersama timnas Prancis dianggap sebagai salah satu periode tersukses dalam sejarah sepak bola Prancis, di mana ia berhasil membawa Les Bleus ke tiga final turnamen besar berturut-turut, termasuk meraih gelar Kejuaraan Eropa 2020 (yang diselenggarakan pada tahun 2021), serta gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa.