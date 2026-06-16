Mbappé mengubah selebrasinya yang terkenal saat melawan Senegal... dan alasannya terkait dengan tantangan di televisi

Bintang Prancis Kylian Mbappé menepati janjinya; karena dalam pertandingan timnas negaranya melawan Senegal pada hari Selasa, kapten "Les Bleus" itu tidak melakukan selebrasi khasnya yang terkenal dengan "menyilangkan kedua lengannya", melainkan mengejutkan semua orang dengan gerakan tak terduga yang membuat para penggemar bersuka cita, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Les Bleus (3-1)

Mbappé membuka skor Prancis di Piala Dunia melawan Senegal tepatnya pada menit ke-66, ketika ia menerima umpan terobosan ajaib dari Michael Olise di dalam kotak penalti, lalu berhadapan satu lawan satu dengan Edouard Mendy dan melepaskan tendangan datar yang indah yang menggetarkan jala gawang, sebelum merayakannya dengan cara yang berbeda.

Latar belakang perayaan ini bermula beberapa hari yang lalu, ketika penyerang Real Madrid itu menjadi tamu di acara “Carpool Karaoke” yang dipandu oleh pembawa acara terkenal James Corden dan disiarkan melalui jaringan FOX Sports; di mana bintang Prancis itu berjanji pada dirinya sendiri untuk merayakan setiap gol yang dicetaknya di Piala Dunia dengan menirukan gerakan “pemain seruling”.

Semuanya bermula saat mereka berbincang tentang masa kecil sang bintang Prancis, di mana Mbappé menjelaskan, seperti dilansir surat kabar Prancis “L’Équipe”: "Orang tua saya ingin saya menjelajahi berbagai bidang yang beragam untuk memperluas wawasan saya," sambil mengungkapkan bahwa ia memang pernah belajar memainkan alat musik "seruling" di institut musik selama satu atau dua tahun.

Corden pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menantang Mbappé agar merayakan gol dengan cara tersebut di putaran final Piala Dunia, dan penyerang Prancis itu menjawab dengan tegas: “Pada pertandingan pertama melawan Senegal, jika saya mencetak gol, saya akan melakukannya untukmu.” Janji itu dipenuhi Mbappé dengan tepat di lapangan “MetLife” segera setelah ia mencetak gol ke gawang Les Lions de la Teranga.