Mbappé Mengguncang Piala Dunia... Kekalahan dari Maroko Membawanya ke Tahta Prancis dan Rekor Tak Tertandingi

Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, mencatatkan prestasi bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di ajang Piala Dunia, setelah mencetak gol spektakuler ke gawang Maroko.

Mbappé berhasil mencetak gol ke gawang Maroko pada menit ke-60 babak kedua, berkat tendangan keras dan akurat yang mengarah tepat ke sudut kiri gawang Yassine Bounou.

Menurut data dari jaringan statistik sepak bola “Opta”, Mbappé kini menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencatatkan 10 kontribusi dalam dua edisi turnamen yang berbeda.

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Mbappé mencetak gol kedelapan serta memberikan dua umpan kunci, sebuah pencapaian yang sama dengan yang ia raih pada edisi sebelumnya yang digelar di Qatar.

Selain itu, Mbappé menjadi pemain pertama dalam sejarah timnas Prancis yang mencapai 100 kontribusi gol, dengan mencetak 64 gol dan memberikan 36 umpan kunci.

Mbappé kembali memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia kali ini, sejajar dengan pemain Argentina Lionel Messi yang juga telah mencetak 8 gol.



