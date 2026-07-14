Mbappé mengakui: Kami tidak menjalankan rencana Deschamps... dan kami gagal mengancam Spanyol

Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, mengomentari kegagalan Les Bleus untuk melaju ke final Piala Dunia, setelah kalah dari Spanyol dengan skor 2-0.

"Kami tidak menjalankan rencana yang telah kami susun untuk pertandingan ini, baik dari segi taktik maupun teknis, bahkan dari segi performa keseluruhan yang kami tunjukkan," kata Mbappé dalam pernyataan yang dimuat surat kabar AS.

Ia menambahkan, “Ketika Anda tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan di semifinal Piala Dunia, Anda tidak akan menang.”

Ia melanjutkan, “Spanyol tetap setia pada gaya permainannya, yang selalu menjadi ciri khas mereka; mereka adalah tim yang gemar menguasai bola dan menentukan ritme pertandingan.”

Ia menyoroti, “Ide kami adalah menekan mereka di wilayah mereka sendiri untuk mencegah mereka menentukan ritme permainan, tetapi kami tidak berhasil melakukannya. Kami melakukan banyak kesalahan teknis, dan tidak tahu cara mengancam mereka pada saat-saat kami membutuhkannya.”

Mbappé menambahkan, “Kami membiarkan mereka mengendalikan ritme pertandingan, dan semuanya bergantung pada kami untuk mengubah keseimbangan kekuatan, tetapi kami gagal melakukannya. Sejak awal, dengan cara kami menekan, kami sering berada dalam situasi tiga lawan dua di tengah lapangan, dan melawan Spanyol, hal itu menjadi rumit.”

Dia menekankan, “Fabian Ruiz dan Rodri mendapat banyak waktu untuk membangun serangan, dan ada masalah komunikasi selama proses menekan. Kami perlu bermain dengan gaya duel satu lawan satu dan memaksa mereka berlari bersama kami, karena mereka adalah tim yang tidak suka berlari tanpa bola. Bahkan ketika kami merebut kembali bola, kualitas umpan pertama dan sentuhan pertama tidak sesuai dengan yang diharapkan.”

Dia menjelaskan, “Saya merasa sangat kecewa. Impian kami adalah mencapai final dan memberi negara kami kesempatan untuk bermimpi serta menciptakan sejarah. Sekarang kami harus menghadapi hal ini dengan kepala tegak.”

Dia menambahkan, “Ada kekecewaan yang sangat besar yang tak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Kami perlu memulihkan diri, beristirahat sejenak selama liburan, lalu melangkah maju. Sepak bola tidak menunggu siapa pun, dan akan ada tantangan lain yang menanti, baik bersama klub maupun tim nasional.”