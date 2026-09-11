Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, menegaskan bahwa ia yakin mampu memenangkan penghargaan Ballon d'Or tahun ini, seraya menekankan bahwa penampilannya musim lalu menjadikannya sosok yang paling berhak atas penghargaan tersebut, meski tanpa raihan gelar kolektif.

Mbappe berkata dalam wawancara dengan surat kabar "L'Equipe": "Saya punya perasaan bahwa saya bisa memenangkannya tahun ini. Itu adalah salah satu tujuan saya, dan tidak banyak waktu yang tersisa", seraya menegaskan bahwa ia tidak melihat adanya pertentangan antara penghargaan yang bersifat individual dengan pentingnya gelar-gelar kolektif.

Ia menambahkan: "Saya selalu percaya bahwa Ballon d'Or harus diberikan kepada pemain yang benar-benar luar biasa. Tentu ada sisi kolektif karena sepak bola adalah olahraga tim, tetapi pada akhirnya ini adalah penghargaan individual", seraya menuturkan bahwa pandangannya terhadap penghargaan itu terbentuk selama era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.

Penyerang Real Madrid itu berbicara dengan penuh percaya diri tentang peluangnya, dengan mengatakan: "Selama bertahun-tahun, saya menganggap diri saya sebagai pemain terbaik di dunia. Saya tidak melihat ada pemain yang lebih baik dari saya", seraya menjelaskan bahwa ia bisa menerima kemenangan Messi atau Ronaldo atas penghargaan tersebut, tetapi ia tidak akan mau bertukar tempat dengan para peraih lainnya.

Mbappe juga membela dirinya menghadapi kritik yang mengarah padanya karena tidak menjalankan tugas-tugas bertahan, dengan menegaskan bahwa mencetak gol tidak bisa dianggap sebagai masalah bagi tim, dan ia berkata: "Argumen ini tidak logis. Jika saya tidak mencetak gol, mereka akan bertanya: kenapa? Sepak bola berputar seputar mencetak gol dan mengungguli lawan".

Pada saat yang sama, ia mengakui bahwa ia bisa memberikan lebih banyak dalam bertahan, sementara ia menilai dirinya mampu menciptakan lebih banyak peluang dalam menyerang, seraya menegaskan bahwa ia memiliki bakat istimewa dalam aspek ini, dan bahwa ia tidak ingin kehilangan posisinya di antara para pemain elite.

Mbappe menyinggung hubungannya dengan suporter Real Madrid dan cemoohan yang dialaminya, dengan mengatakan: "Hal-hal seperti ini terjadi. Tahukah kamu berapa banyak pemain yang mendapatkan cemoohan di Madrid? Mereka semua masih hidup", seraya menegaskan bahwa ia kini mengerti bahwa para suporter mengungkapkan kekecewaan mereka ketika tidak merasa puas.

Bintang Prancis itu memuji pelatihnya, Jose Mourinho, dengan menyebutnya sangat cerdas, dan ia berkata: "Dia tahu apa yang dilakukannya dan ke mana ia menuju. Penting bagi para pemain untuk memiliki arahan yang mereka ikuti. Bersamanya, kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk meraih kesuksesan", seraya mengungkap bahwa pelatihnya meminta kepadanya dengan sederhana: "Cetak gol".

Mbappe juga berbicara tentang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dengan menganggap bahwa keduanya adalah pemain yang mengubah aturan permainan dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah sepak bola, seraya menegaskan bahwa ia termasuk generasi yang datang setelah mereka dan banyak terinspirasi dari mereka.

Penyerang Real Madrid itu menyinggung kekagumannya pada sejumlah bakat muda, terutama Lamine Yamal, Estevao, Arda Guler, Endrick, Warren Zaire-Emery, dan Desire Doue, seraya menegaskan bahwa mereka semua memiliki modal yang diperlukan untuk membangun karier yang besar.

Terkait tahun-tahunnya bersama Paris Saint-Germain, Mbappe menekankan bahwa ia bisa saja pindah ke klub Eropa mana pun, tetapi ia memilih bertahan di Paris karena ia bahagia di sana, dan ia juga menolak untuk mengecilkan pencapaian klub Prancis itu setelah kemenangan mereka di Liga Champions Eropa dua kali sejak kepergiannya.

Mbappe menutup pembicaraannya tentang Ballon d'Or dengan menegaskan keyakinannya yang besar akan haknya atas penghargaan tersebut, dengan mengatakan: "Tidak ada seorang pun yang menampilkan musim yang lebih baik dari saya tahun lalu", dalam salah satu pesannya yang paling jelas mengenai ambisinya untuk memenangkan penghargaan individual terpenting dalam sepak bola.