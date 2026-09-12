Mbappe mendekati rekor bersejarah: 8 gol lagi untuk menyamai rekor Ronaldo

Kylian Mbappe melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Real Madrid, setelah mencetak dua gol ke gawang Rayo Vallecano untuk membawa Los Blancos menang (4-1), sekaligus menambah koleksinya menjadi 6 gol di Liga Spanyol dan menyamai Raphinha dalam perebutan penghargaan "Pichichi".

Gol pertama Mbappe tercipta pada menit ke-14, setelah Carreras melaju dari sisi kanan dan menusuk ke dalam kotak penalti, sebelum dilanggar oleh Lejeun, sehingga wasit Garcia Verdura menunjuk titik putih.

Mbappe pun menjadi eksekutor tendangan tersebut, melepaskan bola ke sisi kiri Odero, yang menjalani laga pertamanya sebagai starter bersama Rayo Vallecano.

8 gol lagi bagi Mbappe menuju angka seratus

Mbappe tidak puas hanya dengan gol pertamanya, karena ia kembali pada menit ke-91 untuk mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut, sekaligus gol keempat Real Madrid, sehingga koleksinya menjadi 6 gol di Liga Spanyol. Ia juga memangkas jumlah gol yang memisahkannya dari pencapaian 100 gol dengan seragam Real Madrid menjadi tinggal 8 gol saja, sebuah pencapaian yang ia upayakan diraih dalam waktu sedikit lebih dari dua musim.

Cristiano Ronaldo sebelumnya telah mencapai angka yang sama pada waktu yang serupa, setelah mencetak gol ke-100 bersama klub pada 2 November, usai menjalani 105 pertandingan.

Mbappe masih menyisakan 6 pertandingan di Liga Spanyol dan dua pertandingan di Liga Champions Eropa, yang memberinya 8 pertandingan untuk mencapai gol ke-100 bersama Real Madrid.