Mbappé mencetak gol kemenangan, lalu tersungkur ke tanah dan harus mengakhiri laga karena cedera

Prancis menutup pertandingan pertama di bawah Zinedine Zidane dengan kemenangan. Di Turki, Les Bleus terlalu tangguh bagi tim nasional negara itu dengan skor 0-1. Meski begitu, Prancis akan menatap duel ini dengan perasaan campur aduk: Kylian Mbappé meninggalkan lapangan karena cedera.

Dengan demikian, Zinedine Zidane untuk pertama kalinya duduk di bangku cadangan tim nasional Prancis pada Jumat malam. Ia mengambil alih tongkat estafet dari Didier Deschamps setelah Piala Dunia terakhir.

Zidane memilih Mike Maignan di bawah mistar. Di lini belakang ada Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, dan Adrien Truffert. Di lini tengah, Adrien Rabiot, Manu Koné, dan Rayan Cherki mendapat kesempatan menjadi starter. Di depan, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Michael Olise bermain sejak awal.

Dalam babak pertama yang relatif membosankan, Prancis untuk pertama kalinya menunjukkan ancaman setelah tujuh belas menit. Mbappé menusuk ke dalam dari sisi kiri dan melepaskan bola yang tipis di samping tiang. Tak lama kemudian, Turki merespons di sisi lain lewat sundulan Fedri Kadioglu. Bola itu dengan mudah diamankan.

Setelah Cherki dan Olise menjelang akhir babak pertama nyaris mencetak gol pembuka, justru Turki yang selepas jeda paling layak mencetak gol: Ismail Yüksek hampir menanduk bola dari sepak pojok menjadi gol.

Pada akhirnya, Mbappé yang membuka skor untuk Prancis. Penyerang Real Madrid itu menerima umpan dari Olise setelah kesalahan dalam pembangunan serangan Turki. Ia melepaskan tembakan ke tiang dekat dan mengecoh kiper Ugurcan Çakir.

Namun, dalam proses melepaskan tembakan itu Mbappé juga mengalami cedera. Ia sempat melanjutkan permainan, tetapi pada akhirnya tetap harus digantikan dengan cedera lutut yang tampak jelas.

Pada seperempat akhir pertandingan, Prancis terus menekan. Koundé melepaskan tembakan yang melenceng sepuluh sentimeter dan Olise juga belum benar-benar tepat sasaran. Pada fase akhir laga, Turki juga harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain. Kiper Çakir menahan tembakan Bradley Barcola di luar kotak penalti dengan lengannya dan harus meninggalkan lapangan.