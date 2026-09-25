Mbappe mencetak gol kemenangan, lalu terjatuh ke tanah dan harus meninggalkan pertandingan karena cedera

Prancis menutup pertandingan pertama di bawah Zinedine Zidane dengan kemenangan. Di Turki, Les Bleus terlalu tangguh bagi tim nasional tuan rumah dan menang 0-1. Meski begitu, Prancis akan menatap duel ini dengan perasaan campur aduk: Kylian Mbappé meninggalkan lapangan karena cedera.

Zinedine Zidane untuk pertama kalinya duduk di bangku cadangan tim nasional Prancis pada Jumat malam. Ia mengambil alih tongkat estafet dari Didier Deschamps setelah Piala Dunia terakhir.

Zidane memilih Mike Maignan di bawah mistar. Di lini belakang ada Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, dan Adrien Truffert. Di lini tengah, Adrien Rabiot, Manu Koné, dan Rayan Cherki mendapat kesempatan tampil sejak awal. Di lini depan ada Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, dan Michael Olise.

Dalam babak pertama yang relatif membosankan, Prancis baru menunjukkan ancamannya untuk pertama kali setelah tujuh belas menit. Mbappé menggiring bola ke dalam dari sisi kiri dan mengarahkan bola tipis ke samping tiang. Tak lama kemudian, Turki memberi respons di sisi lain lewat sundulan Fedri Kadioglu. Bola itu dengan mudah diamankan.

Setelah Cherki dan Olise sempat nyaris mencetak gol pembuka sebelum akhir babak pertama, justru Turki yang lebih layak mencetak gol setelah jeda: Ismail Yüksek nyaris menanduk bola hasil sepak pojok menjadi gol.

Pada akhirnya, Mbappé yang membuka skor untuk Prancis. Penyerang Real Madrid itu menerima umpan dari Olise setelah kesalahan dalam membangun serangan dari pihak Turki. Ia melepaskan tembakan ke tiang dekat dan menaklukkan kiper Ugurcan Çakir.

Namun, saat melepaskan tembakan itu Mbappé juga mengalami cedera. Ia sempat melanjutkan permainan sejenak, tetapi pada akhirnya tetap harus ditarik keluar dengan cedera lutut yang terlihat jelas.

Pada seperempat akhir pertandingan, Prancis terus menekan. Tembakan Koundé melenceng sepuluh sentimeter dan bidikan Olise juga belum tepat sasaran. Pada fase akhir pertandingan, Turki juga harus melanjutkan laga dengan sepuluh pemain. Kiper Çakir menahan tembakan Bradley Barcola di luar kotak penalti dengan lengannya dan harus meninggalkan lapangan.