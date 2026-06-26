Mbappé memimpin serangan Prancis saat menghadapi Norwegia... sementara Haaland masuk sebagai pemain pengganti

Di tengah hiruk-pikuk pertandingan putaran ketiga dan penentu fase grup Piala Dunia 2026, tim nasional Prancis akan berhadapan dengan Norwegia dalam laga yang tak boleh berakhir imbang, dengan memperebutkan posisi puncak grup.

Pelatih Prancis, Didier Deschamps—yang absen dari pertandingan ini karena meninggalnya ibunya—telah menyempurnakan susunan pemain “Les Bleus” untuk menghadapi ancaman Erling Haaland, penyerang Norwegia.

Sementara itu, Norwegia mengumumkan susunan pemainnya dalam pertarungan untuk lolos ke babak 16 besar, di mana susunan pemain resmi kedua tim menggambarkan pertarungan yang paling dinantikan di grup ini.

Ståle Solbakken, pelatih timnas Norwegia, mengejutkan semua orang dengan tidak memasukkan Erling Haaland, penyerang Manchester City, ke dalam susunan pemain inti.

Susunan pemain timnas Prancis, menurut situs "FIFA", adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mike Maignan.

Pertahanan: Dayot Upamecano - Jules Koundé - Théo Hernández - Maxence Lacroix.

Lini tengah: Manu Koné - Aurélien Tchouaméni - Désiré Dou.

Penyerang: Ousmane Dembélé - Kylian Mbappé - Michael Olise.

Sementara itu, susunan pemain timnas Norwegia adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Egil Selvik.

Pertahanan: Leo Ostgaard - Fredrik André Bjørkan - Henrik Valsner.

Lini tengah: Patrick Berg - Fredrik Orsens - Christian Thorsvedt - Thilo Asgard.

Penyerang: Andreas Schildrup - Jürgen Strand Larsen - Oscar Bob.