Mbappé memberikan pendapat jujurnya tentang transfer baru Real Madrid... dan menempatkan Pogba pada posisi khusus

Bintang Real Madrid, Kylian Mbappé, menyampaikan pandangannya mengenai salah satu rekrutan baru Real Madrid, saat ia sedang bersama tim nasional Prancis di Amerika Serikat untuk mengikuti putaran final Piala Dunia 2026.

Les Bleus akan memulai kompetisi di Grup 9 dengan menghadapi Senegal pada Selasa mendatang, sementara grup ini juga terdiri dari Irak dan Norwegia.

Beberapa laporan dari Prancis dan Spanyol, termasuk "AFP", telah mengonfirmasi bahwa Real Madrid berhasil mendapatkan tanda tangan bek Prancis Ibrahima Konaté dari Liverpool secara "gratis" hingga 2030, setelah kontraknya dengan The Reds berakhir pada akhir musim lalu.

Mbappé memberikan komentar kepada surat kabar L'Équipe mengenai sejumlah bintang Prancis, dan mengatakan tentang Konaté: "Dia adalah bek yang sangat garang, dalam arti sebenarnya. Dia tidak membuat kesalahan, dia kuat dalam mengawasi lawan, dan ingin membuat lawannya merasa akan menghadapi malam yang sulit."

Dia melanjutkan: "Saya suka tim saya memiliki bek seperti dia, karena mereka memiliki tekad dan fleksibilitas taktis, karena mereka mampu mengejar lawan, serta mampu bertahan dalam duel satu lawan satu, memenangkan perebutan bola, dan mematuhi disiplin taktis."

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Mbappé memuji gelandang N'Golo Kanté, dengan mengatakan: "Dia tidak takut pensiun meskipun usianya sudah 64 tahun."

Mbappé menolak membandingkan gelandang Les Bleus, Mano Koné (Roma), dengan Paul Pogba, dengan mengatakan: "Kita tidak boleh membandingkannya dengan Pogba karena itu berarti kita harus mengharapkan dia melakukan apa yang dilakukan Pogba, dan dia tidak akan melakukannya. Karena hanya ada satu Paul Pogba, dan tidak akan ada yang lain. Sama seperti saya berharap hanya ada satu Manu Koné."

Mbappé juga memuji Ousmane Dembélé dan Michael Olise, rekan-rekannya di lini serang timnas Prancis, dan berkata tentang Dembélé: "Dia sedang dalam performa terbaiknya, matang, dan menentukan. Saya yakin dia mampu tampil luar biasa di turnamen ini. Akan bagus jika hubungan kami sedikit lebih matang, karena seperti biasa (tertawa). Kami sudah saling mengenal sejak lama, sejak kami berusia 13 tahun. Kami berkomunikasi setiap hari. Kami memiliki banyak grup WhatsApp, dan memiliki minat yang sama. Kami telah melalui segalanya bersama. Dan kami ingin memenangkan Piala Dunia untuk kedua kalinya bersama."