Mbappé Kembali Jadi Pusat Kontroversi... Foto yang Dihapus Memicu Berbagai Spekulasi

Kylian Mbappé kembali menjadi sorotan, namun kali ini di luar lapangan hijau, setelah sebuah unggahan misterius di akun Instagram resminya memicu gelombang spekulasi yang luas.

Meskipun unggahan tersebut hanya bertahan beberapa detik sebelum dihapus, waktu itu sudah cukup untuk membuat tangkapan layarnya tersebar luas, dan memicu munculnya rumor baru mengenai kehidupan pribadinya.

Penyerang Real Madrid tersebut mengunggah klip pendek melalui fitur “Stories” di akun Instagram-nya, yang menampilkan aktris Spanyol Esther Expósito mengenakan jersey timnas Prancis bernomor 10 dan ban kapten—nomor yang sama dengan yang dikenakan Mbappé saat membela timnas negaranya.

Postingan tersebut segera dihapus, namun sejumlah pengguna berhasil mendokumentasikannya melalui tangkapan layar sebelum dihapus, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”.

Pembuat konten asal Spanyol, Javi Hoyos, mengungkap detail kejadian tersebut, menegaskan bahwa postingan itu dipublikasikan sekitar pukul 05.30 pagi, tak lama setelah timnas Prancis kalah dari timnas Inggris. Ia menjelaskan bahwa banyak pengikutnya mengirimkan kepadanya foto-foto yang mendokumentasikan postingan tersebut hanya beberapa detik setelah muncul.

"Postingan itu hanya bertahan beberapa detik saja," kata Hoyos dalam video yang diunggahnya di platform-platformnya, sambil memperlihatkan beberapa tangkapan layar yang menurutnya diambil 9, 23, dan 57 detik setelah cerita tersebut dipublikasikan, sebelum akhirnya dihapus. Ia menambahkan bahwa siapa pun yang kemudian mencoba mengakses cerita tersebut akan menemukan pesan yang menyatakan bahwa cerita tersebut tidak lagi tersedia.

Foto tersebut memperlihatkan Esther Exposito mengenakan jersey timnas Prancis bernomor 10 dan ban kapten, yang memicu gelombang spekulasi besar di media sosial, terutama karena detail-detail ini membuat sebagian orang mengaitkan foto tersebut dengan kehidupan pribadi Mbappé.

Hoyos menduga bahwa Mbappé mungkin bermaksud membagikan foto tersebut hanya kepada daftar “teman dekat”, sebelum secara tidak sengaja dipublikasikan ke semua pengikutnya, yang membuatnya segera menghapusnya begitu menyadari hal tersebut.

Meskipun insiden ini menyebar luas, tidak ada komentar resmi yang dikeluarkan oleh Kylian Mbappé maupun Esther Expósito mengenai foto yang beredar tersebut, dan tidak ada di antara keduanya yang mengonfirmasi adanya hubungan asmara di antara mereka.

Namun demikian, unggahan singkat tersebut sudah cukup untuk memicu heboh di media sosial dan memicu banjir komentar serta spekulasi mengenai sifat hubungan antara bintang Prancis tersebut dan aktris Spanyol itu.