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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mbappe: Kekecewaan Suporter Madrid Terhadap Saya Wajar, Ini Fakta Soal Kutukan Spanyol

K. Mbappe
Real Madrid
France
Spain
World Cup
LaLiga
Champions League
Prancis
Spanyol

Kylian melanjutkan perang lama

Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, meremehkan pentingnya insiden dirinya menjadi sasaran kritik dari para pendukung Los Blancos pada musim lalu.

Mbappe berkata, dalam sebuah wawancara yang dilakukannya dengan surat kabar Prancis "L'Equipe", mengenai teriakan cemoohan di Stadion Santiago Bernabeu: "Hal-hal seperti ini terjadi secara alami. Tahukah kalian berapa banyak pemain yang pernah mendapat teriakan cemoohan di Madrid? Semuanya masih hidup, bukan? Ketika Anda bergabung dengan Real Madrid, Anda tahu apa yang Anda hadapi. Hal itu tidak terlalu memengaruhi saya. Dan setelah itu, saya memahami jika publik mengungkapkan kekecewaan mereka."

Mengenai adanya kompleks inferioritas pada tim nasional Prancis saat menghadapi Spanyol, ia menjawab: "Tidak. Kami keliru dalam cara kami menyikapi awal pertandingan melawan mereka di Piala Dunia. Penalti itu menjadi titik balik, karena tidak banyak yang terjadi sebelumnya."

Ia menambahkan: "Ketika Anda tertinggal satu gol dari tim yang suka menguasai bola, segalanya menjadi lebih sulit. Kami tidak tahu bagaimana menata kembali diri kami sendiri. Bagaimanapun juga, turnamen itu positif. Kami berhasil membuat rakyat Prancis bermimpi, dan kami membuat mereka merasa bangga. Ini juga sebuah kemenangan."

Mengenai rasisme yang dialaminya dari seorang senator di Senat Paraguay, sang bintang Prancis menyatakan: "Saya mendapat dukungan dari pemerintah Paraguay, juga dukungan dari Presiden Emmanuel Macron, yang selalu berkomunikasi dengan saya, serta dukungan dari semua institusi."

Ia menutup: "Kami sedang membicarakan apa yang dikatakan Michel Platini, tentang perlunya menerima segala sesuatu. Baiklah, saya tidak menerima hal-hal seperti ini. Dan saya tidak memiliki masalah untuk menunjukkan bahwa pada tahun 2026 kita memiliki orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting, tetapi mereka menunjukkan ketidakmampuan yang luar biasa. Kami akan selalu memiliki energi yang diperlukan untuk melawan hal itu."

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