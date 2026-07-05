Mbappé: Kami menyadari kualitas Maroko... dan kami akan berjuang habis-habisan demi meraih kemenangan

Kylian Mbappé menegaskan bahwa tim nasional Prancis telah siap menghadapi pertarungan sengit yang dipaksakan oleh tim nasional Paraguay, sambil menekankan bahwa “jika kami harus bermain kotor demi meraih kemenangan, kami akan melakukannya.”

Menurut surat kabar Spanyol “Marca”, Mbappé mengatakan setelah pertandingan di lapangan, “Saya rasa kami sudah tahu seperti apa pertandingan yang akan kami jalani. Menurut saya, pertandingan yang kami jalani hari ini dan gaya permainan kami sangat bagus. Kami telah menunjukkan bahwa kami adalah tim yang tahu cara bermain sepak bola menyerang, tetapi jika kami harus bermain kotor, kami akan melakukannya. Maaf atas ungkapan ini. Kami tidak memiliki masalah apa pun dalam melakukannya demi meraih kemenangan.”

Pencetak satu-satunya gol dalam pertandingan babak 16 besar itu menambahkan bahwa mereka juga tahu cara “bermain sepak bola kotor” dan telah melakukannya. Penyerang Real Madrid itu menuturkan: “Mereka mengira kami akan datang dengan mengenakan tuksedo, dan bahwa kami hanya akan melakukan gerakan-gerakan indah serta umpan-umpan satu-dua... Kami menang, dan bahkan dalam hal itu pun kami lebih baik dari mereka.”

Penyerang asal Prancis itu mengakhiri pernyataannya dengan menekankan bahwa hal terpenting saat ini adalah memulihkan diri menjelang pertandingan perempat final melawan Maroko, yang akan digelar Kamis mendatang di Boston, sambil berkata: “Kami akan bermain, dan kami tahu mereka adalah tim yang sangat bagus, dan kami sangat senang bisa bermain melawan mereka. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan perjalanan kami.”