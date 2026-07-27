Kylian Mbappe, bintang timnas Prancis dan Real Madrid, memecah keheningannya usai tersingkirnya "Les Bleus" dari putaran final Piala Dunia 2026, dengan menyampaikan pesan menyentuh kepada para pendukung Prancis, yang menegaskan bahwa kebanggaan atas penampilan melampaui kekecewaan karena gagal meraih gelar.

Dalam pesan yang disiarkan oleh sejumlah media pada hari Senin ini, sang kapten Prancis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pendukung yang telah mendukung timnas sepanjang turnamen, seraya berkata: "Terima kasih kepada kalian. Sebulan penuh emosi, di mana kami melampaui batas kemampuan kami. Sebulan penuh kebanggaan mengenakan warna Prancis, penuh dengan semangat yang mendorong kami di atas lapangan dan mendorong kalian juga di depan layar dan di tribun."

Mbappe, yang saat ini tengah berlibur menanti kepulangannya ke latihan di bawah kepemimpinan pelatih asal Portugal Jose Mourinho, menambahkan: "Kami tidak meraih gelar kolektif, dan ini menyakitkan serta akan terus terasa demikian untuk beberapa waktu, saya tidak akan berbohong kepada kalian soal ini. Mungkin kami berutang kepada kalian sebuah akhir yang lebih baik, tetapi kami tidak selalu bisa memilih bagaimana kisah itu berakhir; yang bisa kami pilih adalah apa yang kami curahkan di dalamnya, dan kami mencurahkan segenap kemampuan kami."

Pemain berusia 27 tahun yang dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak turnamen itu memuji rekan-rekan setimnya, seraya menegaskan bahwa gelar individu tersebut "milik tim sebagaimana ia juga milik saya", dengan berkata: "Tanpa kerja keras mereka, pergerakan mereka, umpan-umpan mereka, dan tanpa semangat tim yang membawa kami dari pertandingan pertama hingga pertandingan terakhir, saya tidak akan mampu mencetak semua gol ini."

Mbappe mengungkapkan kebanggaannya memimpin timnas Prancis pada edisi ketiganya di Piala Dunia, dengan berkata: "Sejak kecil, saya bermimpi bermain di Piala Dunia sekali saja. Saya telah bermain di 3 edisi, memenangkan satu di antaranya, dan tahun ini saya mendapat kehormatan bermain sebagai kapten. Saya tidak akan pernah melupakan hal itu."

Bintang Prancis itu menyampaikan terima kasih khusus kepada para pendukung yang "begadang hingga larut, terkadang sampai tengah malam sesuai perbedaan waktu, untuk menyaksikan kami bermain di belahan dunia yang lain", seraya menambahkan: "Kalian berada di rumah masing-masing, di kafe-kafe, bersama keluarga atau teman-teman kalian, di seluruh penjuru Prancis dan di luarnya. Yang lain hadir bersama kami di stadion, mengibarkan bendera di atas pundak mereka."

Ia melanjutkan: "Anak-anak dengan mata berbinar, pria dan wanita dari segala latar belakang dan generasi, yang disatukan oleh satu kegembiraan: kegembiraan untuk ikut ambil bagian. Inilah kekuatan olahraga ini. Dan kalian tidak pernah mengecewakan kami, bahkan pada momen-momen tersulit, bahkan ketika kami paling tidak layak menerimanya."

Mbappe juga menyampaikan terima kasihnya kepada direktur teknik Didier Deschamps dan seluruh staf teknisnya, dengan berkata: "Terima kasih kepadanya dan kepada seluruh stafnya: para fisioterapis, para juru masak, para pelatih, dan para sopir - semua orang yang tak terlihat oleh siapa pun, yang tanpa mereka semua ini tidak akan mungkin terwujud."

Di penutup pesannya, Mbappe menegaskan bahwa "sepak bola, pada intinya, tetaplah sebuah permainan yang kami anggap serius, permainan yang kami tekuni sepanjang hidup untuk berusaha menguasainya, namun demikian ia tetaplah permainan dengan aturan-aturannya yang sederhana yang tidak berubah sejak kami mulai bermain: bola, gawang, dan keinginan untuk mencetak gol."

Bintang Real Madrid itu menutup pesannya dengan nada optimistis seraya berkata: "Turnamen Piala Dunia telah usai, tetapi kisahnya terus berlanjut. Akan ada pertandingan-pertandingan lain, malam-malam musim panas atau musim dingin lainnya, di mana kita semua akan kembali menghadapi permainan yang sama ini, dengan keinginan yang sama yang tak pernah surut. Kita belum selesai bermain bersama. Terima kasih untuk segalanya."