Cedera yang dialami Raul Asencio, bek Real Madrid, dan keharusannya menjalani operasi kembali memicu perdebatan seputar tim medis klub ibu kota tersebut, akibat sejumlah kasus sebelumnya yang gagal ditangani secara optimal.

Real Madrid mengumumkan, Rabu kemarin, bahwa bek asal Spanyol Raul Asencio telah menjalani operasi setelah mengalami cedera pada tulang kering kaki kanannya. Beberapa laporan media menyebutkan bahwa ia akan absen selama dua hingga empat bulan.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa kemarahan setelah cedera Asencio berasal dari operasi yang diyakini datang terlalu terlambat dan pada waktu terburuk yang mungkin terjadi.

Surat kabar itu menambahkan: "Orang-orang terdekat Asencio selalu meragukan sikap keras kepala untuk menerapkan pengobatan konservatif demi pemulihannya, tetapi tim medis Real Madrid memilih menunda operasi hingga saat ini."

Asencio mengalami masalah awal pada tulang kakinya pada Januari, dan menjalani operasi pada Oktober, yaitu sembilan bulan setelahnya. Selama periode tersebut, pemain itu tidak pulih sepenuhnya, karena ia mengalami serangan nyeri berulang, namun ia tidak pernah menyerah dan terus bersaing serta berlatih secara sangat terbatas akibat rasa sakit.

Solusi pertama adalah tindakan minim invasif yang bertujuan menghilangkan sel-sel abnormal dari jaringan parut pada tulang kaki, tempat terbentuknya tonjolan tulang yang tidak menyatu dengan baik. Rencana awal ini tidak berhasil, sehingga mendorong pertimbangan untuk melakukan operasi di akhir musim.

Idenya adalah memanfaatkan musim panas untuk mengurangi masa absen dari kompetisi dan menangani cedera, karena tim medis tidak menilai operasi tepat dilakukan pada saat itu. Tindakan yang diusulkan untuk musim panas adalah istirahat, rehabilitasi, dan memberi waktu bagi area tersebut untuk pulih.

Rencana awalnya adalah agar tulang kering kakinya merespons istirahat setelah berbulan-bulan penggunaan intensif, tetapi rencana kedua ini pun tidak berhasil, dan pada Agustus, Asencio mengalami kekambuhan lagi.

Setelah kekambuhan kedua ini, para dokter akhirnya memberikan lampu hijau untuk melakukan operasi, tetapi orang-orang terdekat Asencio menilai bahwa waktu sudah terlambat.

Pemain itu kini akan menjalani operasi saat musim baru dimulai, yang akan membuatnya absen selama beberapa bulan dan memengaruhi sisa musim. Ini jelas merupakan pukulan telak bagi sang bek, yang yakin bahwa pada puncak performanya ia mampu meraih kepercayaan pelatih Jose Mourinho.

Terlepas dari setiap cedera secara terpisah, situasi ini menunjukkan adanya masalah struktural yang belum diatasi Real Madrid, karena klub ibu kota itu tidak mampu menghilangkan bayang-bayang ketegangan medis yang terus mengguncang stabilitas ruang ganti, akibat protokol dan keputusan yang tidak memuaskan sebagian pemain. Manajemen fisik, mulai dari para pelatih hingga tim medis, telah mengalami perubahan terus-menerus belakangan ini, yang menyoroti berbagai masalah di dalam tim.

Kasus-kasus sebelumnya

Musim lalu, krisis medis Real Madrid mencapai puncaknya akibat banyaknya cedera. Klub tidak melakukan pergerakan apa pun selama bursa transfer musim dingin untuk memperkuat tim, tetapi melakukan perubahan pada tim medis dan kebugaran fisik.

Dokter Niko Mihić memulihkan posisinya yang terdahulu di Madrid, karena ia kembali sebagai pengawas medis, sementara Pintus, yang sebelumnya telah disingkirkan dari lini depan pertama dalam latihan kebugaran fisik tim setelah kedatangan Xabi Alonso, kembali memegang kendali setelah kepergian Alonso dan kedatangan Alvaro Arbeloa.

Meski demikian, tidak ada yang berubah, dan perselisihan tetap berlangsung. Beberapa kasus menempatkan tim medis Real Madrid dalam posisi sulit, dan yang paling banyak dibicarakan adalah cedera lutut Kylian Mbappe. Penyerang asal Prancis itu mengalami masalah pada lutut kirinya sejak 7 Desember, yang pada awalnya didiagnosis sebagai keseleo pada ligamen kolateral.

Setelah tiga bulan, dan setelah beberapa kali kunjungan berulang ke ruang perawatan, cedera tersebut bukan hanya tidak membaik, melainkan didiagnosis sebagai robekan parsial pada ligamen cruciatum posterior. Keputusan Mbappe untuk bepergian ke Paris guna menjalani perawatan menyoroti besarnya kontroversi dan ketidakpuasan sang pemain.

Di antara kasus lain yang memicu keraguan adalah kasus Jude Bellingham. Ia mengalami cedera pada 1 Februari dalam pertandingan melawan Rayo Vallecano berupa masalah otot, yang pada awalnya diperkirakan akan membuatnya absen dari lapangan selama sekitar empat pekan, tetapi pada akhirnya ia absen selama 49 hari, sehingga meninggalkan kesan bahwa Real Madrid tidak mampu mengembalikan pemain asal Inggris itu ke performa terbaiknya selama periode krusial tersebut.

Beberapa kasus menonjol lainnya tidak terlalu menyakitkan, tetapi mengikis kepercayaan terhadap tim medis, karena Eduardo Camavinga absen selama sembilan hari akibat sakit gigi, dan hal itu tampak janggal mengingat lamanya masa absen sang pemain.

Hal serupa berlaku pada Alvaro Carreras, di mana sang bek sayap awalnya mengeluhkan nyeri pada betisnya setelah terkena benturan. Selama beberapa hari, hal itu hanya dianggap memar, sehingga memungkinkan pemain untuk terus berlatih mengikuti protokol yang berbeda dari protokol cedera, di mana ia berlatih di dalam fasilitas klub, sebagaimana dilaporkan klub setiap hari.

Namun demikian, pemeriksaan selanjutnya memastikan adanya robekan otot pada betisnya, sebuah cedera yang membuatnya absen dari lapangan selama dua pekan. Selain itu, ada pula kekambuhan Eder Militao pada April dari cedera otot yang sebelumnya telah membuatnya absen selama setengah musim, yang pada akhirnya berdampak negatif padanya, bahkan memengaruhi musim ini juga, karena ia masih absen setelah menjalani operasi. Dan kini, kasus Asencio membuka kembali luka yang tampaknya tidak mampu disembuhkan Real Madrid.



