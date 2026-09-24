Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengangkat sudut pandang baru terkait krisis penampilan kurang mengesankan dari bintang Brasil Real Madrid, Vinicius Junior, musim ini.

Jurnalis Ramon Fuentes, melalui surat kabar "Mundo Deportivo", mengatakan bahwa pertanyaan mengenai penyebab masalah Vinicius sedang ramai dibicarakan di kalangan pendukung Real Madrid.

Ia menunjukkan bahwa statistiknya jelas: dalam delapan pertandingan musim ini, tujuh di antaranya di La Liga dan satu di Liga Champions Eropa, ia hanya mencetak satu gol.

Ia menegaskan: "Persoalan pertama dan terpenting adalah persoalan kepemimpinan. Saat ini, dengan keberadaan Kylian Mbappe di Real Madrid - dan jangan lupa bahwa klub itu sendiri telah mengunggulkannya dengan kuat untuk penghargaan Ballon d'Or, atau setidaknya sebagai pesaing kuat bagi Lamine Yamal dan lainnya - hal ini secara alami memarginalkan peran Vinicius. Dan saya rasa tidak adanya kepemimpinan itulah yang menyebabkan Vinicius kesulitan."

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Ia melanjutkan: "Kepemimpinan di dalam dan luar lapangan, contoh terbaiknya adalah timnas Brasil di Piala Dunia terakhir. Di sana, khususnya setelah cedera Raphinha, tidak ada keraguan sedikit pun. Vinicius adalah pemimpin mutlak di atas lapangan, dan ia membuktikan hal itu dengan memberikan penampilan yang luar biasa di Piala Dunia, bahkan di tengah penampilan mengecewakan dari tim asuhan Carlo Ancelotti."

Jurnalis itu melanjutkan analisisnya tentang krisis ini: "Kemudian, bagi saya, tanpa keraguan, masalahnya terletak pada kurangnya kualitas kepemimpinan yang ia miliki saat ini di Real Madrid, yang saya yakini menjadi hal mendasar bagi kepercayaan diri sang pemain Brasil itu. Namun ada faktor lain, yang tanpa keraguan adalah kondisi fisiknya. Saya rasa musim baru saja dimulai, memang benar ia bergabung dalam masa persiapan musim lebih awal dari pemain-pemain lain, tetapi benar juga bahwa kita melihatnya sangat menikmati musim panas ini."

Ia menambahkan: "Ini juga menjelaskan mengapa ia belum mencapai level yang biasa ia tampilkan, dengan kecepatan kilat yang memungkinkannya melewati lawan-lawan. Sang pemain menyadari hal itu, dan tim pun menyadarinya."

Ia menunjukkan: "Tentu saja, kita harus menambahkan pada semua ini apa yang terjadi musim panas ini dengan segala keributan seputar perpanjangan kontraknya, kepindahannya yang nyaris terjadi ke Arsenal, penandatanganan terakhirnya dengan Real Madrid, serta kedatangan Diomande."

Ia melanjutkan: "Singkatnya, semua elemen ini menjelaskan mengapa kita belum melihat versi Vinicius yang biasa dari musim-musim sebelumnya."

Ia menutup: "Bagaimanapun, musim baru saja dimulai, dan setelah jeda, kita akan melihat apakah Real Madrid mampu kembali ke jalur yang benar di La Liga dan bagaimana mereka akan menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang di Liga Champions Eropa. Dan kita akan menutup bulan Oktober dengan pertandingan El Clasico. Kita akan lihat bagaimana Vinicius merespons semua ini."