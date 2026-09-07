Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, berbicara tentang laga menghadapi Inter Milan, Selasa besok, pada matchday pertama babak pertama Liga Champions Eropa.

Mbappe berkata, dalam pernyataan kepada jaringan "beIN Sports": "Apa rahasia hasil imbang melawan Real Betis? Mencetak gol.. Saya rasa kami bermain sangat baik dan menciptakan banyak peluang, tetapi kami tidak mencetak gol.. Dan saya pribadi menyia-nyiakan banyak peluang, dan jika kami bermain seperti ini sepanjang musim, saya rasa kami akan menampilkan musim yang hebat, karena saya tidak yakin akan menyia-nyiakan sebanyak ini peluang pada laga-laga lainnya".

Ia menambahkan: "Hal-hal seperti ini bisa terjadi, tetapi melihat performa tim secara keseluruhan, saya rasa itu bagus, kami tidak membiarkan lawan menciptakan peluang dan kami tampil bagus, meski kami tidak melakukan hal terpenting dalam sepak bola yaitu mencetak gol".

Ia melanjutkan: "Apakah Anda menganggap ini tahunnya Real Madrid? Menurut saya, pertama-tama kami harus memikirkan setiap laga secara terpisah dan apa yang bisa kami lakukan untuk menang di setiap laga.. Sekarang kami punya laga di kandang sendiri di Liga Champions melawan tim besar.. dan kami senang mendapat kesempatan untuk menjalani laga-laga seperti ini dan kami akan terus bekerja dengan cara ini".

Ia meneruskan: "Apakah segala hal dan mentalitas berbeda ketika kalian bermain di Liga Champions dibandingkan dengan Liga Spanyol? Saya tidak tahu.. Keduanya adalah dua kompetisi yang berbeda dan di sini di Real Madrid Anda harus selalu menang".





Ia menyambung: "Mengapa Anda menyatakan lebih awal pada musim lalu bahwa Anda ingin dilatih oleh Mourinho? Karena ia adalah orang yang tahu bagaimana caranya menang.. Ia menang di setiap tempat yang pernah ia tangani.. Ia adalah sosok besar di dunia sepak bola dan dalam perjalanan karier para pemain.. Anda perlu menang, tetapi Anda butuh banyak ambisi, semangat, dan gairah, dan ia membawa semua itu".

Ia menjelaskan lebih lanjut: "Apa yang mengubah kepribadian Mourinho sejak ia tiba di Real Madrid? Saya rasa kita tidak perlu memikirkan apa yang telah ia ubah atau apa yang belum ia ubah, melainkan apa yang ia lakukan dan apa yang ia tambahkan.. Ia memberi para pemain banyak kepercayaan diri dan stabilitas.. Ia sangat terus terang dan mengatakan segala hal apa adanya, dan ketika Anda berada di level ini, Anda tidak butuh basa-basi atau seseorang mengatakan kepada Anda bahwa Anda yang terbaik atau bukan yang terbaik".

Ia menutup: "Mourinho bersikeras agar para penyerang menjalankan peran-peran bertahan? Saya tidak tahu.. Mourinho bersikeras pada banyak hal.. Ia bersikeras mencetak gol karena itu hal yang paling penting, ia juga bersikeras pada pertahanan dan kekompakan tim, dan ia berfokus pada banyak hal karena ia adalah pelatih".



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