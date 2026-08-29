Penyerang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, menghadapi tenggat waktu krusial yang ditetapkan pada tanggal 2 November mendatang sebagai batas maksimal untuk memecahkan rekor bersejarah yang tercatat atas nama pemain Portugal, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo mencetak gol ke-100-nya dengan seragam Real Madrid pada tanggal 2 November 2011 di Stadion Lyon, tepatnya pada musim ketiganya bersama tim Kerajaan di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho.

Bintang Portugal itu mencapai angka tersebut dalam 105 pertandingan, sebuah rekor kecepatan yang hingga hari ini dimilikinya bersama Erling Haaland, sementara Mbappe kini memiliki peluang untuk memecahkannya dari sisi rentang waktu (bukan berdasarkan jumlah pertandingan), di mana ia masih memiliki waktu sedikit lebih dari dua bulan untuk mencapai puncak tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Mbappe melewati tahapan mencetak gol dengan kecepatan luar biasa sejak kedatangannya ke ibu kota, di mana ia mencetak 44 gol pada musim pertamanya dengan seragam tim Kerajaan, di antaranya 31 gol di liga, angka-angka yang mengantarkannya meraih Sepatu Emas.

Namun kegemilangan individu penyerang Prancis itu tidak berdampak pada performa kolektif tim, sebab Real Madrid mengakhiri musim yang mengecewakan dengan tersingkir dari perempat final Liga Champions Eropa, serta kekalahan di liga dan final Copa del Rey dari Barcelona.

Meski demikian, angka-angka tersebut memperoleh makna yang lebih besar ketika dibandingkan dengan 33 gol yang dicetak Cristiano Ronaldo pada musim pertamanya bersama tim Kerajaan dalam kondisi yang serupa.

Babak kedua Mbappe bersama tim dimulai secara tersendat; dengan datangnya pelatih Xabi Alonso ke bangku cadangan, penyerang Prancis itu mengawali perjalanannya bersama pelatih Spanyol tersebut sambil menderita peradangan akut pada lambung dan usus yang menyingkirkannya dari perhitungan selama beberapa pekan, serta menyebabkannya kehilangan berat badan dan menunda kesiapannya di Piala Dunia Antarklub.

Meski demikian, ketika Mbappe kembali ke kompetisi serius, ia menampilkan performa bak badai, di mana ia berhasil mencetak gol dalam delapan laga berturut-turut, serta menyamai rekor Cristiano Ronaldo untuk jumlah gol terbanyak dalam satu tahun kalender dengan raihan 59 gol.

Periode musim semi menyaksikan penurunan hasil, di mana tim mengalami kemerosotan performa bersamaan dengan masalah pada lutut yang diderita Mbappe sejak bulan Januari, yang membawa kemunduran baru bagi tim di bawah asuhan pelatih Arbeloa.

Meski dalam kondisi ini, penyerang Prancis itu tidak berhenti menyuguhkan musim yang luar biasa di depan gawang dengan raihan 42 gol di empat ajang, kendati tanpa meraih gelar kolektif apa pun, dan tanpa mempertahankan Sepatu Emas, meskipun ia memenangi penghargaan Pichichi sebagai pencetak gol terbanyak liga untuk kedua kalinya secara beruntun.

Mbappe pun menambah koleksinya menjadi 89 gol bersama Real Madrid dalam 105 pertandingan, menyusul catatannya mencetak tiga gol "hat-trick" ke gawang Real Sociedad pada pekan kedua liga.

Angka-angka ini memaksa perbandingan yang tak terelakkan, mengingat Cristiano Ronaldo mencapai gol ke-100-nya dalam jumlah pertandingan yang persis sama (105 pertandingan).

Berdasarkan hal itu, penyerang Prancis tersebut mencapai titik ini dengan jumlah pertandingan yang setara, tetapi ia tertinggal selisih 11 gol dari rekor yang ingin dilampauinya.

Jadwal pertandingan memberi penyerang Prancis itu margin waktu yang memadai, meski tidak besar, di mana Mbappe akan menjalani sembilan pertandingan di liga dan tiga pekan di fase grup Liga Champions Eropa hingga tanggal 2 November, yakni 12 kesempatan baginya untuk menembus batas seratus gol dalam waktu rekor yang belum pernah dicapai oleh pemain mana pun dalam sejarah Real Madrid.

Tugas mencetak 11 gol dalam 12 pertandingan dianggap sebagai tantangan besar dan sangat menuntut, tetapi bukan hal mustahil bagi penyerang yang memiliki rekam jejak mencetak gol seperti Mbappe.

Besarnya tantangan ini menjadi semakin jelas jika menengok ke belakang, di mana Mbappe menembus batas 50 gol baru satu tahun lalu, tepatnya pada 16 September 2025, ketika ia mencetak dua gol ke gawang Marseille di Liga Champions Eropa.

Kedekatannya untuk mencapai gol ke-100 dalam kurun waktu hanya 12 bulan mencerminkan seberapa ganasnya ketajamannya mencetak gol, dan tanggal 2 November tetap menjadi garis akhir yang dinantikan, sembari menunggu apakah penyerang Prancis itu akan berhasil melewatinya dengan mencatatkan rekor baru atas namanya.



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