Pemain Prancis milik Real Madrid, Kylian Mbappe, absen dari latihan timnya yang digelar hari Senin ini di Valdebebas, sebagai persiapan menghadapi Villarreal, Sabtu mendatang, di Liga.

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa Mbappe telah tiba di Madrid, di mana pesawat pemain Prancis itu mendarat pagi ini di Bandara Adolfo Suarez Madrid Barajas bersama pasangannya, Ester Exposito, tepat pukul 11.16 pagi waktu Spanyol, sebagaimana ditangkap kamera program "El Chiringuito".

Real Madrid memulai latihannya di Valdebebas pukul 10.30 pagi, sehingga jelas bahwa pemain Prancis itu tidak hadir dalam sesi latihan tersebut.

Namun demikian, ia diperkirakan akan berada di Valdebebas hari ini untuk melanjutkan program rehabilitasi dan latihannya setelah mengalami cedera lutut, yang tidak akan menghalanginya untuk tampil dalam pertandingan melawan Villarreal.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Mbappe mengalami nyeri hebat pada lutut kirinya selama pertandingan pertama dari empat pertandingan yang dijalani timnas Prancis selama periode jeda internasional.

Pertandingan ini merupakan penampilan perdana Zidane sebagai pelatih, dan penyerang Real Madrid itu mencetak satu-satunya gol pertandingan ke gawang Turki. Mbappe merasakan nyeri saat ia melepaskan tendangan ke bola, yang membuatnya harus diganti. Mbappe sendiri yang meminta pergantian pemain, dan untungnya ia melakukan hal itu; sebab Real Madrid meyakini bahwa seandainya ia terus bermain, cedera tersebut akan membutuhkan operasi.

Sang penyerang terbang ke Spanyol untuk menjalani pemeriksaan medis, dan hasilnya menunjukkan bahwa ia mengalami "hiperekstensi pada kapsul posterior lutut kirinya".

Dan karena ini adalah lutut yang sama di mana Mbappe mengalami keseleo parah musim lalu, kekhawatiran pun menyelimuti Real Madrid. Akan tetapi, masalah tersebut ternyata ringan, dan Mourinho akan mengandalkan Mbappe dalam pertandingan timnya melawan Villarreal pada 10 Oktober.

Ini merupakan kabar baik bagi Mourinho, yang membutuhkan performa gemilang pemain Prancis Mbappe untuk mengembalikan Real Madrid ke jalur yang benar musim ini, mengingat tim saat ini tertinggal enam poin dari Barcelona di Liga Spanyol, dan menghadapi fase krusial pada musim ini: setelah menjamu Villarreal dan Sevilla, tim akan bertandang ke Stadion Camp Nou untuk menghadapi Barcelona pada 25 Oktober.