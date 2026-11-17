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Legenda Manchester United, Gary Neville, membela bek asal Portugal milik Manchester United, Diogo Dalot, meski sang bek tengah menuai kritik akibat penurunan performanya musim ini. Neville menegaskan ada tiga bek lain yang harus dilepas sebelum klub memikirkan untuk melepas Dalot dari Old Trafford.

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Dalot menerima kritik tajam atas penampilannya bersama Manchester United, seiring merosotnya hasil tim dan performa lini belakang. Namun, Neville menilai pemain asal Portugal itu telah menjadi sasaran empuk kritik, terlebih karena ia tidak mendapat dukungan yang memadai dari rekan-rekannya di lini pertahanan.

Dengan Mauricio Pochettino mengambil alih kursi pelatih Manchester United, Neville meminta pelatih asal Argentina itu untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan soal masa depan Dalot. Menurutnya, penilaian terhadap performa Dalot juga harus dikaitkan dengan kinerja kolektif sistem pertahanan.

"Saya pikir jika dia bermain di lini pertahanan yang bagus, situasinya akan lebih baik. Tetapi lini pertahanannya kacau balau. Posisinya tidak ideal, dan dia bisa berkembang dalam mengolah bola serta dalam semua yang dia berikan, tetapi saya pikir dia telah menjadi sasaran yang terlalu empuk untuk dikritik," ujar Neville saat berbincang dengan Mark Goldbridge dalam program "Stick to United".

Legenda Manchester United itu menambahkan, seperti dikutip Daily Mail, bahwa ia terkadang mendengar teman-temannya yang merupakan suporter klub mengejek Dalot, sehingga membuatnya bertanya-tanya apakah mereka melihat sesuatu yang tidak ia sadari. Neville kemudian mengungkap tiga nama yang menurutnya harus pergi lebih dulu ketimbang bek asal Portugal tersebut.

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Neville menjelaskan bahwa ia akan memulai proses pembangunan ulang lini belakang dengan melepas pemain asal Maroko Noussair Mazraoui, pemain asal Argentina Lisandro Martínez, dan pemain asal Belanda Matthijs de Ligt. Ia menilai keberadaan ketiga pemain itu lebih perlu dievaluasi dibandingkan masa depan Dalot.

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"Saya akan menyingkirkan Mazraoui jauh sebelum Dalot, begitu juga Martínez, dan De Ligt juga. Dia punya masalah besar karena dia tidak bermain sepak bola. Jika seorang pemain rentan cedera dan tidak bermain secara reguler, dia tidak bisa diutamakan di atas pemain yang bermain setiap pekan. Anda menginginkan pemain yang bisa diandalkan dan bermain secara konsisten," lanjutnya.

Neville menegaskan bahwa Martínez akan masuk daftar pemain yang dilepas tanpa ragu baginya, sembari mengulang sikapnya terhadap bek asal Argentina itu. Di sisi lain, ia menilai cedera berulang yang dialami De Ligt menjadikannya pilihan yang tepat untuk dilepas dalam masa perubahan mendatang.

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Gambaran Neville tentang pembangunan ulang lini pertahanan tidak hanya sebatas menentukan pemain yang harus pergi. Ia juga membahas para pemain yang menurutnya akan dipertahankan Pochettino, terutama Luke Shaw, Harry Maguire, dan pemain asal Prancis Leny Yoro, di samping Dalot.

Neville menilai Luke Shaw layak mendapat kesempatan baru di bawah arahan Pochettino, terlebih sang pelatih sangat memahami kemampuannya. Namun, ia menyebut riwayat cedera yang terus menghantui bek asal Inggris itu bisa memaksa klub merekrut pemain baru di posisi bek kiri.

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"Dia akan mempertahankan Shaw karena dia mengenalnya dengan baik, dan mungkin dia bisa memanfaatkannya dengan cara terbaik. Tetapi masalahnya ada pada cedera, jadi dia harus menanganinya dengan hati-hati, dan dia juga perlu merekrut seorang bek kiri," katanya.

Neville juga memperkirakan Harry Maguire akan bertahan, dengan menjelaskan bahwa Pochettino mungkin percaya pada kemampuannya menjalankan tugas bertahan yang dibutuhkan. Sementara itu, ia menilai Leny Yoro memiliki potensi yang bisa dikembangkan meski masih ada sejumlah masalah dalam performanya saat ini.

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Neville menyebut bek asal Prancis itu terlihat kurus dan kurang memiliki keseimbangan fisik dalam beberapa situasi. Ia mengibaratkan pergerakan Yoro di lapangan seperti rusa Bambi di atas es, tetapi di saat yang sama menegaskan bahwa pemain tersebut masih punya peluang besar untuk berkembang seiring bertambahnya kekuatan dan pengalaman.

Ia menambahkan bahwa pemanggilan Yoro ke timnas Prancis menjadi indikasi potensi yang dimilikinya, meskipun potensi itu belum sepenuhnya terlihat bersama Manchester United sejauh ini. Menurutnya, sang pemain perlu meningkatkan kekuatan fisik dan kestabilannya dalam duel langsung.

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Neville mencontohkan pengalaman Rio Ferdinand, yang berkembang secara fisik setelah pindah ke Manchester United, setelah sebelumnya Sir Alex Ferguson melihat bahwa ia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Ia menegaskan Yoro bisa menempuh jalan yang sama jika berhasil mengembangkan postur fisiknya.

Neville menutup gambarannya tentang perubahan di lini pertahanan dengan menegaskan bahwa Pochettino perlu merekrut setidaknya tiga bek baru jika ingin membangun lini belakang yang mampu bersaing, sambil mempertahankan Shaw, Maguire, Yoro, dan Dalot, serta melepas Mazraoui, De Ligt, dan Martínez.

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Sikap Neville terhadap Martínez muncul ketika bek asal Argentina itu terus tampil bersama Manchester United musim ini, meskipun ia sempat melontarkan kritik kepada manajemen klub dalam sebuah wawancara yang menghebohkan bulan lalu. Hal itu membuat namanya menjadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan dalam diskusi soal masa depan lini belakang tim.