Gary Neville melontarkan kritik tajam kepada mantan klubnya, Manchester United, atas kegagalan mendatangkan bek baru pada musim panas lalu. Legenda klub itu menyebut bahwa empat bek yang mengakhiri laga imbang dramatis 4-4 melawan Aston Villa "akan menyebabkan klub terdegradasi".

Manchester United memasuki jeda internasional November dengan menempati posisi ke-18 di klasemen Premier League, setelah Aston Villa menyia-nyiakan keunggulan dua gol sebanyak dua kali hingga akhirnya bermain imbang di Old Trafford.

Meski berhasil bangkit dua kali menghadapi Aston Villa, posisi United saat ini merupakan yang terburuk bagi mereka pada fase musim ini sejak tahun 1986, sementara rentetan delapan laga tanpa kemenangan di liga baru pernah terjadi satu kali sebelumnya.

Manchester United mengakhiri laga menegangkan melawan Aston Villa dengan empat bek, yakni Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Ayden Heaven, dan Patrick Dorgu. Neville menyatakan bahwa susunan pemain ini akan kesulitan menghindari degradasi ke Championship Inggris.

Neville berkata di saluran NBC Sports: "Alasan Manchester United kebobolan empat gol adalah karena mereka tidak berinvestasi di lini pertahanan selama bursa transfer."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Semua orang tahu bahwa mereka harus melakukannya, mereka butuh bek. Sedangkan para bek yang ada sekarang melakukan satu kesalahan demi kesalahan lainnya."

Ia melanjutkan: "Para bek yang mengakhiri laga tersebut akan menyebabkan kalian terdegradasi. Lihatlah kesalahan-kesalahan defensif itu. Kami semua sudah menuntut perlunya mendatangkan bek selama bursa transfer."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Mereka seharusnya menambah anggaran transfer dan mendatangkan bek."