Mazraoui Masuk Zona Bahaya: Rencana Perombakan Besar di Manchester United

Manchester United mulai bersiap untuk membenahi lini belakang mereka, seiring kecenderungan klub untuk melakukan perubahan besar pada musim panas 2027, setelah mengevaluasi sejumlah bek selama musim ini.

Menurut yang dilaporkan situs CaughtOffside yang mengutip surat kabar The Sun, klub menargetkan mendatangkan hingga tiga bek baru, di tengah adanya tanda tanya seputar masa depan sejumlah pemain lini belakang.

Luke Shaw, Harry Maguire, Lisandro Martinez, dan Matthijs de Ligt menghadapi ujian penting untuk membuktikan kemampuan mereka bertahan, sementara kontrak Shaw berakhir pada akhir musim.

Menurut sumber yang sama, Leny Yoro dan Ayden Heaven tampaknya tidak terancam pergi, karena keduanya termasuk pemain yang diandalkan klub di masa depan.

Proses evaluasi ini bisa meluas hingga ke posisi kedua bek sayap, dengan Diogo Dalot dan Noussair Mazraoui yang menjalani peninjauan selama musim ini, sementara Manchester United mungkin akan kembali menaruh minat pada bek kiri Newcastle, Lewis Hall, setelah gagal merekrutnya pada bursa transfer musim panas yang telah ditutup kemarin.

Rencana yang dinantikan ini mencerminkan pentingnya musim 2026-2027 bagi para bek Manchester United, karena kesiapan dan konsistensi akan menjadi faktor penentu di samping kualitas teknis, sebelum keputusan diambil pada musim panas mendatang.

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