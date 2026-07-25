Mazraoui atau Dalot? Ferdinand: Inilah yang Akan Saya Lakukan Jika Berada di Posisi Carrick

Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, memicu perdebatan lebih awal soal siapa bek kanan utama Manchester United sebelum musim baru dimulai, setelah ia menegaskan sikapnya terkait persaingan antara Noussair Mazraoui dan Diogo Dalot.

Ferdinand menilai Mazraoui layak menjadi starter bersama tim pada awal musim 2026-2027 di Liga Primer Inggris.

Situs Hesport asal Maroko mengutip dari podcast "Rio Ferdinand Presents": "Kalau saya berada di posisi Michael Carrick, saya akan memilih Noussair Mazraoui untuk memulai musim ketimbang Diogo Dalot, sesederhana itu."

Ia menjelaskan bahwa Mazraoui kembali dari Piala Dunia dalam kondisi terbaiknya, seraya menambahkan: "Ia kembali dengan kepercayaan diri yang besar dan ritme yang tinggi. Terkadang turnamen besar memberi para pemain suntikan teknis dan mental, dan pelatih yang cerdas tahu cara memanfaatkan hal itu."

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Bintang Inggris masa lalu itu memuji kemampuan bek asal Maroko tersebut, dengan menegaskan bahwa ketenangan di bawah tekanan adalah hal yang paling membedakannya, di samping kemampuannya bermain di ruang sempit, menguasai bola dengan percaya diri, serta pemahamannya yang baik akan momen-momen kapan ia harus maju ke area dalam atau menjaga posisinya di sisi kanan.

Ia menambahkan bahwa karakteristik-karakteristik ini akan sangat penting jika Michael Carrick berupaya menerapkan gaya bermain yang mengandalkan kendali dan penguasaan bola di Manchester United.

Di sisi lain, Ferdinand menekankan bahwa Diogo Dalot telah menampilkan performa yang bagus dan menjadi elemen yang dapat diandalkan dalam skuad tim selama musim-musim lalu, namun ia menegaskan bahwa persaingan harus tetap terbuka, dengan mengatakan: "Sepak bola bergantung pada kesiapan dan performa terkini, dan tidak ada pemain yang boleh menjamin tempatnya di susunan inti."

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Mazraoui berhak memulai musim dalam susunan inti, seraya menyatakan bahwa jika ia berhasil membawa performanya yang tampil di Piala Dunia ke kompetisi Liga Primer Inggris, maka ia bisa berubah menjadi salah satu pemain terpenting Manchester United sepanjang musim baru.

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