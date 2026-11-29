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Borussia Dortmund menyia-nyiakan peluang emas untuk memimpin sendirian di puncak klasemen Bundesliga dan memperlebar jarak dengan Bayern Munich, setelah takluk 1-2 di kandang sendiri dari Bayer Leverkusen. Laga ini mengubah peta persaingan sekaligus menjadi kekalahan pertama Dortmund di Bundesliga musim ini.

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Signal Iduna Park menjadi tuan rumah pertemuan kedua tim pada Minggu malam dalam lanjutan pekan ke-11 Bundesliga. Namun, Dortmund gagal memanfaatkan hasil minor Bayern Munich, yang hanya bermain imbang tanpa gol melawan Hamburg pada Sabtu. Selisih di antara keduanya pun tetap hanya satu poin, setelah tuan rumah membuang peluang berharga untuk menjauh dari sang juara bertahan.

Dortmund mengawali laga dengan sempurna dan tidak butuh waktu lama untuk unggul. Felix Nmecha sukses mengecoh seluruh lini belakang Leverkusen dan mencetak gol indah pada menit kedelapan berkat ketenangannya di hadapan kiper Mark Flekken. Gol itu memberi timnya keunggulan dini yang membakar atmosfer tribune.

Akan tetapi, gol tersebut tidak cukup untuk membuat Dortmund menguasai pertandingan. Leverkusen dengan cepat menemukan kembali keseimbangan dan mulai mengancam gawang tuan rumah lewat serangkaian percobaan berbahaya, memanfaatkan ruang yang ditinggalkan barisan pertahanan Dortmund.

Kiper asal Swiss Gregor Kobel menjelma menjadi salah satu bintang babak pertama. Ia dengan gemilang menggagalkan upaya Patrik Schick pada menit ke-23, lalu kembali beraksi menepis dua tembakan berbahaya dari Ibrahim Maza pada menit ke-25 dan Alfonso Moreira pada menit ke-31.

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Meski tim tamu kerap unggul dalam hal serangan, Dortmund tetap mempertahankan keunggulan. Para pemainnya bahkan sempat mengira telah menggandakan skor menjelang turun minum, ketika Nico Schlotterbeck melompat menyambut umpan silang dan menyundul bola ke dalam gawang pada menit kedua masa tambahan waktu.

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Namun, kegembiraan tuan rumah tidak berlangsung lama. Wasit menganulir gol tersebut karena Guirassy berada dalam posisi offside dan dinilai mengganggu pandangan kiper Flekken. Skor pun tidak berubah hingga peluit akhir babak pertama.

Cedera yang Mengkhawatirkan dan Kecemasan di Kubu Dortmund

Masalah Dortmund tidak hanya sebatas tekanan serangan Leverkusen. Tim kembali mendapat pukulan setelah gelandang asal Yunani Konstantinos Karetsas ditarik keluar karena cedera pada menit ke-39, usai berbenturan dengan Facundo Medina.

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Sang pemain meninggalkan lapangan sambil merasakan nyeri di lutut kanannya. Momen itu memicu kekhawatiran di dalam tim, terlebih ia sudah pernah absen pada musim ini akibat cedera ligamen dan masalah yang berkaitan dengan peredaran darah.

Kobel juga mengalami keseleo pergelangan kaki pada babak pertama dan harus mendapat perawatan. Namun, berbeda dengan rekan setimnya asal Yunani itu, ia mampu menyelesaikan pertandingan.

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Leverkusen Membalikkan Keadaan, Dortmund Menanggung Akibatnya

Memasuki babak kedua, Dortmund berusaha mengendalikan tempo permainan dan meredam ancaman lawan. Akan tetapi, mereka tidak tampil sesolid yang diharapkan dan meninggalkan ruang lebar bagi para pemain Leverkusen, yang terus membangun serangan dan mendekati kotak penalti.

Di sisi lain, tuan rumah tampak lebih memilih bertahan dalam dan mengandalkan serangan balik demi mencari gol kedua yang bisa mengunci laga. Namun, pendekatan tersebut tidak menghentikan tekanan tim tamu.

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Niko Kovač mencoba menghidupkan lini serang dengan mengubah posisi para pemainnya, memanfaatkan kecepatan Maximilian Beier untuk memperkuat lini depan bersama Silva. Meski begitu, Dortmund tetap gagal merebut kembali inisiatif permainan.

Titik balik terjadi pada menit ke-69. Patrik Schick memanfaatkan sepak pojok Aleix García, melompat menyambut bola, dan menyundulnya ke dalam gawang. Gol itu menyamakan kedudukan bagi Leverkusen sekaligus menghukum tuan rumah yang terlalu bertahan.

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Tim tamu tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus memanfaatkan kekacauan di kubu Dortmund hingga Ezequiel Fernández mencetak gol kedua pada menit ke-80. Gol tersebut membalikkan skor sepenuhnya dan membawa timnya unggul, di tengah keterkejutan pendukung di Signal Iduna Park.

Dortmund berupaya memperbaiki keadaan pada menit-menit tersisa, tetapi tidak menemukan jalan untuk bangkit. Pertandingan pun berakhir dengan kekalahan menyakitkan di hadapan pendukung sendiri, sekaligus menjadi kekalahan pertama mereka di Bundesliga musim ini.

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Dengan hasil ini, Dortmund (24 poin) menyia-nyiakan hadiah dari Bayern Munich (23 poin) dan gagal memanfaatkan hasil minor sang rival melawan Hamburg. Sementara itu, Leverkusen menambah koleksi poinnya menjadi 22 dan semakin mendekati pesaingnya setelah memangkas selisih menjadi hanya dua poin, sehingga persaingan di Bundesliga kembali memanas.

