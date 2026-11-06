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Antonio Nusa menjadi salah satu dari sedikit pemain yang tampil konsisten bagi RB Leipzig di awal musim baru yang tersendat. Penampilannya menarik minat sejumlah klub. FC Bayern juga dikabarkan masih tertarik kepadanya.

Seperti dilaporkan Bild, direktur olahraga Max Eberl masih ingin melihat Nusa mengenakan seragam klub tersukses di Jerman itu. Pemain tim nasional Norwegia tersebut sudah masuk dalam pembahasan di München pada musim panas lalu, ketika Bayern mempertimbangkan mendatangkan pemain untuk bersaing dengan Luis Diaz di sayap kiri.

Namun, setelah memutuskan tidak merekrut Anthony Gordon (pindah ke FC Barcelona), Bayern akhirnya mendatangkan Ismael Saibari, pemain yang beroperasi di tengah lini serang. Sementara itu, Alphonso Davies disiapkan sebagai pelapis Diaz di sisi kiri, sedangkan Arijon Ibrahimovic, opsi lain dari dalam skuad, pindah ke FC Augsburg dengan status pinjaman. Karena Diaz saat ini absen akibat cedera (robekan kecil pada berkas otot), Davies untuk sementara kembali ke posisi menyerang yang dahulu menjadi posisi utamanya. Nathaniel Brown dan Josip Stanisic bergantian bermain sebagai bek kiri.

Namun, jelang laga tandang ke Mainz pada Sabtu, Davies juga diragukan bisa tampil. Menurut pelatih Aaron Danks, Bayern harus "berhati-hati" terhadap kondisinya.

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Mendatangkan pemain sayap kiri kabarnya menjadi salah satu prioritas utama Bayern pada bursa transfer musim panas mendatang, juga karena Davies rentan cedera. Belakangan, Sky dan Bild melaporkan bahwa Oskar Pietuszewski dari FC Porto merupakan opsi serius dan pembicaraan sudah berlangsung. Eberl juga disebut sangat mengagumi pemain berusia 18 tahun itu.

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Namun, harganya tidak akan murah: Pietuszewski memiliki klausul pelepasan sebesar 60 juta euro di Porto. Selain pemain asal Polandia itu dan Nusa, menurut Bild, masih ada kandidat lain untuk posisi tersebut di Bayern: Rio Ngumoha dari FC Liverpool dan Eli Junior Kroupi dari Bournemouth.

Akankah FC Arsenal mendatangkan Antonio Nusa pada musim dingin?

Lantas, bagaimana dengan Nusa? Menurut media Inggris The Sun, FC Arsenal mungkin akan mengajukan tawaran pada musim dingin. Nusa disebut telah dipantau "secara intensif" dan dinilai layak direkrut. The Gunners kabarnya optimistis bisa mendatangkannya dengan biaya transfer sekitar 54 juta euro. Namun, RB Leipzig tampaknya sama sekali tidak berminat melepas pemain menyerang mereka yang paling konsisten pada musim dingin, apalagi dengan harga di bawah 60 juta euro.

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Pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan klub asal Sachsen tersebut dari Club Brugge pada musim panas 2024 dengan biaya 21 juta euro dan menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Dalam 85 pertandingan kompetitif, ia telah mencatatkan 16 gol dan 18 assist. Di Bundesliga musim ini saja, empat gol dan enam assistnya dalam delapan pertandingan sudah melampaui catatannya musim lalu (31 pertandingan Bundesliga, empat gol, tiga assist).