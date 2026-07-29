"Berkali-kali" dia mengaku sempat berhubungan dengan Olise selama Piala Dunia, ungkap Eberl dalam sesi media pada Rabu, lalu menceritakan dua kejadian konkret. "Dia mengirimi saya foto yang bagus bersama Manu Kone, yang waktu itu saya bawa ke Gladbach, saat mereka berdua berdiri berangkulan di ruang ganti," tutur Eberl. Olise dan Kone (yang kini bermain untuk AS Roma) mencapai semifinal Piala Dunia bersama Prancis, tetapi tersingkir di sana oleh Spanyol yang kemudian menjadi juara dunia.

Sementara itu, Eberl disebut telah menawarkan pergantian nomor punggung kepada Olise: "Kami bertanya kepadanya apakah dia ingin memakai nomor 11, seperti di Piala Dunia. Lalu dia bilang: Tidak, dia ingin tetap mempertahankan nomor 17."

Di tim nasional Prancis, Olise saat ini mengenakan nomor 11, sedangkan di FC Bayern nomor itu pada musim lalu dimiliki pemain pinjaman Nicolas Jackson. Setelah kepergian Jackson dan penolakan dari Olise, nomor 11 diberikan kepada rekrutan baru Nathaniel Brown, yang diperkenalkan secara resmi pada Rabu.

Eberl lelah dengan rumor Olise: "Sekarang saya lega"

Saat Olise dan Eberl saling bertukar kabar soal Manu Kone dan nomor punggung, dunia sepak bola justru membahas kemungkinan kepindahan pemain luar biasa berusia 24 tahun itu dari FC Bayern ke Real Madrid. Terlepas dari berbagai bantahan dari kedua klub, rumor terus bergulir panas.

"Itu bisa dipahami, karena ada Piala Dunia dan Bayern Munchen serta Real Madrid adalah dua di antara klub terbesar di dunia. Itu menghasilkan klik," kata Eberl. "Pada titik tertentu, itu menjadi melelahkan ketika hal ini terus didorong lagi dan lagi. Padahal baik Real Madrid maupun kami sudah menegaskan bahwa sama sekali tidak ada apa-apa di situ. Sekarang saya lega karena semoga isu ini hampir selesai." Paling lambat, target transfer Real terhadap Yan Diomande dari RB Leipzig seharusnya mengakhiri rumor tersebut.

Olise saat ini masih menikmati libur Piala Dunia yang diperpanjang dan akan kembali berlatih bersama tim setelah tur Asia (1 sampai 8 Agustus).