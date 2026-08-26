Beberapa jam sebelum final Piala melawan VfB Stuttgart, yang pada akhirnya menobatkan tahun tersukses FC Bayern Munchen sejak 2020, tiba-tiba hanya ada satu topik di raksasa rekor Jerman itu. Dalam wawancara dengan Spiegel yang seperti biasa sarat opini, Uli Hoeneß mengungkapkan "keraguannya" terhadap kerja direktur olahraga yang dipasang pada awal 2024 itu. Peluang perpanjangan kontrak Max Eberl yang masih berlaku hingga 2027 disebut berada di angka "60:40".

Penampilan-penampilan seperti inilah yang menegaskan betapa besar kuasa sang patron klub di FCB hingga sekarang. Dan itu juga terjadi bertahun-tahun setelah "mundur" resminya dari bisnis operasional. Langkah Hoeneß yang secara manusiawi patut dipertanyakan jelas juga membekas pada Eberl. Meski begitu, setelah final yang dimenangi, ia secara proaktif menanggapinya dengan humor getir lalu menunjukkan penampilan yang autentik dan tenang. "Kulit saya sudah menjadi tebal," tegasnya, dan dengan itu ia kembali memberikan reaksi yang patut dicatat. Lagi. Seperti yang sudah terjadi dalam pekan-pekan dan bulan-bulan sebelumnya. Hingga momen perpanjangan kontraknya sampai 2029 pada hari Selasa.

Eberl telah menjalani perkembangan yang terlihat jelas. Bahwa ia mengenal dan memahami bisnis ini sudah tampak dalam periode-periode kerjanya di Gladbach dan Leipzig. Namun di Säbener Straße, jam memang berdetak dengan cara berbeda. Selain urusan sehari-hari, ada pula kewajiban untuk memuaskan dewan pengawas yang berkuasa dalam diri Hoeneß dan mantan bos dewan direksi Karl-Heinz Rummenigge. Namun yang terutama, Hoeneß harus puas.

Orang yang sekitar setahun lalu di "Doppelpass" masih menyebut Eberl terlalu lunak, terlalu egoistis, dan terlalu boros dengan uang yang diperoleh lewat kerja keras. Situasinya kini telah berbalik, sebagaimana secara pribadi sudah diisyaratkan Hoeneß pada awal persiapan di Tegernsee, bahkan ia juga meminta maaf langsung kepada Eberl atas pernyataannya di sela-sela final Piala dan hanya dua bulan kemudian menaikkan peluang kerja sama lanjutan menjadi "100 persen".

Bahwa kini hal itu benar-benar terjadi, memang layak didapatkan Eberl lewat kiprahnya belakangan ini. Ia bukan hanya mampu bertahan dari tekanan luar biasa yang juga datang dari Hoeneß. Pemain berusia 52 tahun itu juga - dan pada akhirnya inilah yang paling penting dalam fungsinya - telah menyusun skuad yang, dengan pilihan pelatih yang sempurna, diyakini bisa meraih sukses maksimal. Terlebih, tim ini, meski berada dalam kondisi rumit dan di bawah arahan ketat dari pucuk pimpinan, kembali diperkuat secara signifikan baik dari segi kedalaman maupun kualitas lewat Nathaniel Brown dan Ismael Saibari.

Tuduhan demi tuduhan: Bagaimana Max Eberl mendapatkan posisi barunya di FC Bayern

Untuk kedua rekrutan baru itu, Eberl, sepenuhnya sejalan dengan Hoeneß, bergerak cepat sejak dini, tetapi tetap menunjukkan kepekaan dalam soal kebijakan harga. Seperti yang baru-baru ini dilaporkan Sport Bild, setelah final Piala ia juga semakin berupaya mendekat kepada pria 74 tahun itu dan Rummenigge. Sebelumnya, kedua tokoh besar klub itu disebut merindukan adanya komunikasi rutin. Bahwa hal itu sempat kurang terlihat misalnya dalam penanganan Thomas Müller. Eberl awalnya kurang lebih menyerahkan keputusan soal bertahan kepada sang veteran itu sendiri, sebelum Hoeneß kemudian menyatakan hal yang sebaliknya di depan publik. Atau ketika Eberl mengumumkan perpanjangan kontrak dalam waktu dekat untuk Leroy Sane, tetapi pada akhirnya justru harus membiarkan pemain tim nasional itu pergi secara bebas transfer.

Tentu saja, bagian dari keseluruhan kebenaran juga adalah bahwa jalan menuju perubahan posisi Eberl itu tidaklah mulus. Vincent Kompany, seperti diketahui, bukan pilihan pertama, kedua, atau bahkan ketiga dari petinggi Bayern di sekitar Eberl, yang bahkan sempat ingin membujuk Thomas Tuchel agar bertahan setelah perpisahan yang telah diputuskan beberapa pekan sebelumnya.

Namun Eberl pula yang selalu memasukkan nama pria Belgia itu dalam daftar dan pada akhirnya berhasil menang setelah rentetan penolakan. Setidaknya itu sudah diakui Hoeneß kepadanya pada akhir tahun lalu. "Pengakuan untuk itu layak diberikan kepada Max Eberl. Dialah yang pertama kali mengangkat nama Vincent di internal kami dan kemudian juga berhasil mendapatkannya," kata Hoeneß, hanya untuk kembali menegaskan pada Mei, bahwa Eberl sebenarnya sebelumnya ingin membawa Tuchel kembali.

Pada transfer Luis Diaz, transfer utama musim panas lalu, ada pula unsur keberuntungan. Sebelumnya, klub Munchen kalah dalam perburuan Florian Wirtz, sementara alternatif yang direncanakan seperti Nico Williams, Xavi Simons, atau Christopher Nkunku tidak bisa diwujudkan atau ditolak dewan pengawas. Namun sekali lagi, Eberl yang mengambil alih kendali dan mencatatkan keberhasilan besar. Para pengkritik yang mempermasalahkan paket keseluruhan berupa usia dan nilai transfer kini sudah lama bungkam.

Keputusan merekrut Nicolas Jackson dengan status pinjaman dengan biaya mengerikan memang salah. Namun, kesepakatan itu juga didahului perintah peminjaman dari Hoeneß - yang tampaknya baru disampaikan ketika Kingsley Coman yang rentan cedera sudah dijual murah ke Arab Saudi seharga 25 juta euro -, meski lini depan masih sangat perlu diperkuat dari segi kedalaman skuad.

Perekrutan Joao Palhinha yang tidak perlu dan terlalu mahal sudah dimulai sebelum Eberl datang, setelah ada janji yang diberikan menyusul transfer yang gagal setahun sebelumnya. Meski begitu, Ebert tetap memaksimalkan situasi tersebut dengan kepindahan ke Benfica Lisbon. Soal Bryan Zaragoza juga sudah terlihat solusi yang memuaskan, yang berarti tahap berikutnya dalam penghematan gaji yang ia tuntut akan tercapai.

Pada akhirnya, pada musim panas ini Daniel Peretz dan Alexander Nübel - seperti halnya Mathys Tel atau Adam Aznou pada tahun sebelumnya - juga dijual dengan nilai yang layak, sementara setelah Müller, pemain bergaji besar Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro juga hilang dari daftar gaji seiring berakhirnya kontrak mereka.

Tuduhan bahwa Eberl memberi terlalu banyak konsesi kepada Jamal Musiala, Alphonso Davies, dan Dayot Upamecano dalam perpanjangan kontrak mahal mereka juga hanya sebagian yang bisa dibenarkan. Sementara yang disebut terakhir membuat lompatan besar menuju level kelas dunia absolut pada musim lalu, pada Musiala dan Davies memang tidak bisa diperkirakan dari performa mereka bahwa keduanya akan menderita gangguan fisik seperti itu.

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Kontrol dari atas? Max Eberl tampaknya kehilangan wewenang di FC Bayern

Dengan demikian, upaya membersihkan beban lama serta keputusan-keputusan yang tepat maupun dapat dipahami dalam perencanaan skuad berhadapan dengan tema yang terus berulang, yakni bahwa komite kuat di sekitar Hoeneß memiliki masalah dengan Eberl dan bisa jadi akan kembali mengalaminya dalam waktu dekat.

Krisis kecil secara olahraga di Munchen, seperti diketahui, bisa menimbulkan konsekuensi serius. Bahwa Eberl kabarnya akan kehilangan wewenang di kampus dan orang-orang kepercayaannya seperti Markus Weinzierl harus angkat kaki atau, dalam kasus Nils Schmadtke, masih akan pergi, juga meninggalkan kesan yang kurang enak. Begitu pula dugaan pembentukan komite transfer baru pada musim panas, yang menurut Abendzeitung selalu berkomunikasi dengan Eberl.

Tangan pengawas komite itu dan lidah tajam Hoeneß juga akan terus menemani Eberl dalam tahun-tahun mendatang. Namun kini ia semakin tahu bagaimana menghadapinya, tanpa mengabaikan pekerjaan utamanya dan tanpa kehilangan instingnya di pasar transfer. Kontrak baru ini adalah ganjaran yang pantas untuk itu.

Max Eberl di FC Bayern Munchen: Daftar pemain masuk