Beberapa jam sebelum final Piala melawan VfB Stuttgart, yang pada akhirnya memahkotai tahun tersukses FC Bayern Munchen sejak 2020, tiba-tiba hanya ada satu topik di raksasa Jerman itu. Dalam sebuah wawancara dengan Spiegel yang seperti biasa sarat opini, Uli Hoeneß mengungkapkan "keraguannya" terhadap kerja direktur olahraga yang dipasang pada awal 2024 itu. Peluang perpanjangan kontrak Max Eberl, yang masih berlaku hingga 2027, disebut berada di angka "60:40".

Penampilan seperti inilah yang menegaskan betapa besar kuasa sang patron klub di FCB hingga saat ini. Dan itu pun masih terjadi bertahun-tahun setelah "mundur" resminya dari bisnis operasional. Langkah Hoeneß yang dipertanyakan dari sisi kemanusiaan jelas juga membekas pada Eberl. Meski begitu, setelah final dimenangi, ia secara proaktif merespons dengan humor getir lalu menampilkan sosok yang autentik dan tenang. "Kulit saya sudah menebal," tegasnya, memberikan respons yang patut dicatat. Sekali lagi. Seperti yang sudah ia lakukan dalam pekan-pekan dan bulan-bulan sebelumnya. Sampai momen perpanjangan kontraknya hingga 2029 pada hari Selasa.

Eberl telah melalui perkembangan yang sangat jelas terlihat. Bahwa ia mengenal dan memahami bisnis ini sudah tampak saat singgah di Gladbach dan Leipzig. Namun, di Säbener Straße, jam memang berdetak secara berbeda. Selain pekerjaan sehari-hari, ada pula tuntutan untuk memuaskan dewan pengawas yang berkuasa, yakni Hoeneß dan mantan bos direksi Karl-Heinz Rummenigge. Namun yang paling utama, Hoeneß harus puas.

Orang yang sekitar setahun lalu di "Doppelpass" masih menyebut Eberl terlalu lembek, terlalu egoistis, dan terlalu boros dengan uang yang diperoleh lewat kerja keras. Keadaan kini telah berbalik, seperti yang sudah diisyaratkan langsung oleh Hoeneß pada awal persiapan di Tegernsee, bahkan ia sendiri meminta maaf kepada Eberl atas ucapannya di sela-sela final Piala dan hanya dua bulan kemudian menaikkan peluang kerja sama lanjutan menjadi "100 persen".

Bahwa kini hal itu benar-benar terjadi, memang layak didapat Eberl berkat kiprahnya belakangan ini. Ia bukan hanya mampu menahan tekanan luar biasa yang juga datang dari Hoeneß. Pria 52 tahun itu juga telah menyusun skuad yang, dengan pilihan pelatih yang sempurna, diyakini mampu meraih sukses maksimal. Terlebih lagi, tim itu kembali diperkuat secara signifikan, baik dari sisi kedalaman maupun kualitas, dengan hadirnya Nathaniel Brown dan Ismael Saibari, meski dalam kondisi rumit dan di bawah instruksi ketat dari petinggi klub.

Tuduhan yang terus berulang: Bagaimana Max Eberl mendapatkan posisi barunya di FC Bayern

Dalam kedua perekrutan itu, Eberl, sejalan dengan keinginan Hoeneß, bergerak cepat sejak awal dan tetap menunjukkan kepekaan terkait kebijakan harga. Seperti dilaporkan Sport Bild baru-baru ini, setelah final Piala ia juga semakin aktif mendekat kepada sosok 74 tahun itu dan Rummenigge. Kedua petinggi klub itu sebelumnya disebut merindukan komunikasi yang rutin. Kurangnya komunikasi itu sebelumnya tampak, misalnya, dalam penanganan Thomas Muller. Eberl sempat kurang lebih menyerahkan sendiri keputusan bertahan atau tidak kepada sang pemain senior, sebelum Hoeneß kemudian secara terbuka menyatakan hal yang sebaliknya. Atau ketika Eberl mengumumkan perpanjangan kontrak dalam waktu dekat untuk Leroy Sane, namun pada akhirnya justru harus membiarkan pemain tim nasional itu pergi secara gratis.

Tentu saja, bagian dari keseluruhan kebenaran adalah bahwa jalan menuju perubahan posisi Eberl tidaklah mulus. Vincent Kompany, seperti diketahui, bukan pilihan pertama, kedua, atau bahkan ketiga dari petinggi Bayern di sekitar Eberl, yang bahkan sempat mencoba membujuk Thomas Tuchel agar bertahan setelah keputusan berpisah yang dibuat beberapa pekan sebelumnya.

Namun, Eberl pula yang selalu memasukkan nama pelatih Belgia itu dalam daftar dan pada akhirnya berhasil memaksakan pilihannya setelah rentetan penolakan. Setidaknya hal itu sudah diakui Hoeneß kepadanya pada akhir tahun lalu. "Pengakuan untuk itu layak diberikan kepada Max Eberl. Dia yang pertama kali mengangkat nama Vincent dalam pembicaraan kami dan kemudian juga berhasil mendapatkannya," kata Hoeneß, hanya untuk kembali menegaskan pada Mei, bahwa sebenarnya Eberl sebelumnya ingin memulangkan Tuchel.

Pada kasus Luis Diaz, transfer utama musim panas lalu, ada pula unsur keberuntungan. Sebelumnya, Munchen kalah dalam perburuan Florian Wirtz, sementara alternatif yang direncanakan seperti Nico Williams, Xavi Simons, atau Christopher Nkunku tidak bisa diwujudkan atau ditolak dewan pengawas. Namun sekali lagi, Eberl-lah yang mengambil alih kendali dan mencetak keberhasilan besar. Para pengkritik yang mempersoalkan paket keseluruhan berupa usia dan nilai transfer kini sudah lama terdiam.

Keputusan merekrut Nicolas Jackson dengan status pinjaman dan biaya selangit memang jelas merupakan langkah yang keliru. Namun, kesepakatan itu juga didahului perintah peminjaman dari Hoeneß - tampaknya baru disampaikan setelah Kingsley Coman yang rentan cedera sudah dijual murah ke Arab Saudi seharga 25 juta euro - padahal lini serang masih mutlak perlu diperkuat dari sisi kedalaman.

Perekrutan Joao Palhinha yang tidak perlu dan terlalu mahal sudah dimulai sebelum kedatangan Eberl, yang setelah transfernya gagal setahun sebelumnya telah diberi sebuah janji. Meski demikian, Ebert tetap memaksimalkan situasi itu dengan kepindahan ke Benfica Lisbon. Untuk Bryan Zaragoza juga sudah terlihat solusi yang memuaskan, yang berarti tahap berikutnya dalam penghematan gaji yang ia tuntut akan tercapai.

Pada musim panas ini, Daniel Peretz dan Alexander Nübel juga dijual dengan nilai yang layak, seperti halnya Mathys Tel atau Adam Aznou pada tahun sebelumnya, sementara setelah Muller, pemain bergaji tinggi Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro juga telah hilang dari daftar gaji seiring berakhirnya kontrak mereka.

Tuduhan bahwa Eberl memberikan terlalu banyak konsesi kepada Jamal Musiala, Alphonso Davies, dan Dayot Upamecano dalam perpanjangan kontrak mahal mereka pun hanya sebagian yang bisa dibenarkan. Sementara pemain terakhir itu melangkah besar menuju level kelas dunia absolut pada musim lalu, pada Musiala dan Davies memang tidak bisa diperkirakan dari performanya, bahwa keduanya akan menderita keluhan fisik seperti itu.

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Kontrol dari atas? Max Eberl tampaknya kehilangan kewenangan di FC Bayern

Dengan demikian, di balik pembersihan beban lama dan keputusan yang tepat ataupun bisa dipahami dalam perencanaan skuad, ada tema berulang bahwa lembaga kuat di sekitar Hoeneß memiliki masalah dengan Eberl dan mungkin juga bisa kembali mengalaminya dalam waktu dekat.

Krisis kecil di lapangan di Munchen, seperti diketahui, bisa membawa konsekuensi serius. Bahwa Eberl kabarnya akan kehilangan kewenangan di kampus dan orang-orang kepercayaannya seperti Markus Weinzierl harus angkat kaki atau dalam kasus Nils Schmadtke masih harus pergi, juga meninggalkan kesan pahit. Begitu pula dugaan pembentukan komite transfer baru pada musim panas, yang menurut Abendzeitung selalu berkomunikasi dengan Eberl.

Tangan pengawas dari lembaga itu dan lidah tajam Hoeneß juga akan terus menemani Eberl dalam tahun-tahun mendatang. Namun kini ia semakin tahu bagaimana menghadapinya, tanpa mengabaikan pekerjaan utamanya dan tanpa kehilangan instingnya di pasar transfer. Kontrak baru ini adalah ganjaran yang pantas untuk itu.

Max Eberl di FC Bayern Munchen: Daftar pemain masuk