Arsenal dan Liverpool melaju ke putaran keempat Piala EFL setelah masing-masing menang atas Ipswich Town dan Tottenham Hotspur. Max Dowman kembali menunjukkan kualitasnya di Arsenal dengan dua gol indah.

Ipswich Town - Arsenal 2-4

Arsenal yang tampil dengan banyak perubahan mengawali laga di Ipswich dengan sangat baik. Max Dowman menuntaskan sebuah aksi individu yang apik dengan penyelesaian tenang, lalu Noni Madueke segera menggandakan keunggulan. Hal itu memicu kegembiraan di tribune pendukung tim tamu di Portman Road.

Zian Flemming mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 saat bertandang ke markas Crystal Palace pada Sabtu. Pemain Belanda itu juga sangat aktif saat melawan Arsenal, tetapi sebelum jeda hal tersebut belum berbuah gol untuk memperkecil ketertinggalan. Arsenal menutup babak pertama dengan keunggulan nyaman.

Dowman kembali menjebol gawang lawan tak lama setelah babak kedua dimulai, sehingga seluruh ketegangan mendadak lenyap. Arsenal pun menuntaskan laga putaran ketiga Piala EFL itu dengan tenang dan bahkan melihat Mikel Merino mencetak gol menjadi 0-4. Anis Mehmeti memperkecil ketertinggalan untuk Ipswich setelah serangan cepat tim tuan rumah, dan pada masa injury time mantan pemain Ajax Chuba Akpom juga ikut mencetak gol.

Liverpool - Tottenham Hotspur 3-1

Kedua tim memulai pertandingan dengan susunan yang banyak diubah, sehingga di kubu Liverpool ada tempat di starting XI untuk Cody Gakpo, Jeremie Frimpong, dan mantan pemain pinjaman Ajax James McConnell. Meski begitu, justru Alexis Mac Allister yang membuka skor setelah sekitar 20 menit lewat bola terarah ke pojok atas gawang: 1-0.

Tak lama sebelumnya, Lucas Bergvall sudah menyia-nyiakan peluang besar atas nama Tottenham. Dalam babak pertama yang berjalan cukup seimbang, Mohammed Kudus juga mendapat peluang besar untuk menyamakan kedudukan, tetapi tembakannya melayang tipis di atas gawang.

Setelah jeda, Liverpool cepat unggul 2-0 melalui Gakpo. Pemain Belanda itu, yang mengenakan ban kapten di Anfield, menggeser bola dengan baik ke kaki kanannya dan melepaskan tembakan yang luar biasa. Itu sempat memberi tuan rumah sedikit ruang bernapas, tetapi Spurs tetap kembali ke dalam pertandingan 20 menit jelang waktu normal usai: Conor Gallagher mencetak gol 2-1 dari sepak pojok.

Namun itu tidak cukup, karena pada masa injury time Dominik Szoboszlai kembali menunjukkan kelas besarnya. Setelah sebuah cungkilan dari Gakpo, gelandang Hungaria itu membiarkan bola memantul sekali sebelum melepaskan tembakan keras dari jarak sekitar 25 meter ke sudut atas gawang: 3-1.