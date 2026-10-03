Mauro Júnior menjalani penampilan sebagai pemain pengganti yang luar biasa untuk Brasil, yang menang 4-0

Brasil pada Sabtu membukukan kemenangan uji coba keduanya dalam empat hari. Setelah menang 2-4 atas Australia, India juga harus mengakui keunggulan mereka: 0-4. Estêvão, Pedro dos Santos, dan Samuel Lino (2) mencetak gol di Kolkata. Pemain PSV Mauro Júnior tampil menonjol saat masuk sebagai pemain pengganti.

Mauro memulai laga di bangku cadangan di Stadion Vivekananda Yuba Bharati Krirangan dan masuk setelah satu jam pertandingan untuk menggantikan Arthur Dias. Ancelotti memilih tak kurang dari enam pemain dari Série A Brasil. Selain itu, Vinícius Júnior, Andrey Santos, Marquinhos, Douglas Santos, dan Estêvão tampil sebagai starter.

Setelah kurang dari setengah jam bermain, Estêvão membuka skor untuk Canaries Ilahi. Matheuzinho mengalirkan bola kepada penyerang Chelsea itu, yang langsung menghadapi lawan duelnya. Estêvão menemukan ruang untuk menembak dan mengarahkan bola ke tiang dekat melewati kiper Gurpreet Singh: 0-1.

Gol itu akhirnya menjadi gol pertama Estêvão musim ini. Pemain sayap kanan itu sedang on fire dan sebelum turun minum juga mencatat assist pertamanya. Estêvão mengirim Pedro berlari di saat yang tepat. Penyerang Flamengo itu mengabaikan Vinícius yang berdiri bebas dan melepaskan tembakan akurat: 0-2.

Setelah jeda, sesaat sebelum Mauro masuk, Brasil juga mencetak gol ketiga mereka. Pedro memberi umpan kepada rekan setimnya di Flamengo, Lino, dengan tumit yang indah, sebelum mantan bek Atlético Madrid itu melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kanan untuk mencetak gol: 0-3.

Jauh di masa tambahan waktu, Lino juga membuat skor menjadi 0-4. Bek itu menerima umpan dari Mauro, bergerak ke dalam, dan sekali lagi mencetak gol dengan kaki kanan. Tak lama sebelumnya, Mauro juga menunjukkan kontribusi defensifnya dengan menghalau upaya India di garis gawang.

Dengan itu, ia menjaga gawang Brasil tetap nirbobol. Brasil akan kembali bermain pada November. Saat itu, juara dunia lima kali tersebut akan menghadapi Jepang dan Singapura.







