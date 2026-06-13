Mauricio Pochettino, yang tampak bangga, merasa cemas terhadap Christian Pulisic setelah kemenangan Amerika Serikat atas Paraguay di Piala Dunia

Pelatih tim nasional Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, sangat gembira setelah timnya meraih kemenangan telak atas Paraguay (4-1). Pelatih tersebut mengaku sangat bangga, namun juga merasa cemas atas cedera yang dialami bintang utamanya, Christian Pulisic: "Dia kesulitan untuk berjalan."

"Saya sangat, sangat bangga," kata Pochettino segera setelah pertandingan berakhir. "Yang terpenting adalah penampilan kami dan perasaan yang kami dapatkan dari ini. Tapi kami tahu ini hanyalah awal."

"Ini belum apa-apa, ini baru satu pertandingan. Sekarang kami harus terus seperti ini, tapi kami sangat senang. Pertandingan pertama selalu sulit."

"Sebagai tuan rumah Piala Dunia, ekspektasinya tinggi, tapi cara para pemain menghadapi ekspektasi dan tekanan itu...," katanya dengan tatapan bangga.

"45 menit pertama luar biasa. Sulit bermain melawan tim seperti ini. Tapi saya sangat senang dan bangga." Pochettino kemudian ditanya tentang Pulisic, yang diganti pada babak pertama.

"Dia mendapat tendangan di betisnya pada akhir babak pertama, yang membuatnya kaku. Kami tidak ingin mengambil risiko apa pun. Sulit baginya untuk berjalan, tapi semoga tidak terlalu parah dan dia siap untuk pertandingan berikutnya."

Terakhir, Pochettino juga menyampaikan pesan untuk para penggemar. "Mereka luar biasa. Inilah yang ingin Anda lihat dari orang Amerika yang penuh gairah. Sekarang mereka tahu: sepak bola itu besar," tutup pelatih asal Argentina itu sambil tersenyum. AS akan memainkan pertandingan berikutnya pada 19 Juni melawan Australia.