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Mauricio Pochettino mengungkapkan bahwa percakapan pribadi dengan Pep Guardiola berperan penting dalam keputusannya meninggalkan USMNT untuk menangani Manchester United. Pelatih asal Argentina itu akan bertugas di Old Trafford setelah Michael Carrick diberhentikan saat klub terpuruk di zona degradasi Liga Primer.

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Bagaimana percakapan pada September memicu kembalinya Pochettino ke Old Trafford

Manchester United mengonfirmasi penunjukan pelatih berusia 54 tahun itu pekan lalu . Ini menjadi pekerjaan keempatnya di Liga Primer setelah pernah menangani Southampton, Tottenham, dan Chelsea. Jabatan tersebut merupakan pekerjaan pertamanya di level klub sejak meninggalkan Stamford Bridge pada akhir musim 2023-24.

Langkah ini menandai perubahan sikap yang cepat dari pelatih asal Argentina tersebut, yang baru sebulan sebelumnya menandatangani perpanjangan kontrak dengan USMNT. Percakapannya dengan Guardiola saat menghadiri sebuah pertandingan pada September membuat Pochettino memikirkan kembali komitmennya terhadap sepakbola internasional. Pengungkapan ini kemungkinan tidak akan diterima dengan baik oleh pendukung Amerika Serikat.

Pochettino akui merindukan rutinitas harian di klub

Menjelang kepergiannya, Pochettino mengatakan kepada The Telegraph bahwa jeda panjang antarpemusatan latihan tim nasional membuatnya merindukan latihan dan tugas menghadapi media setiap hari.

"Saya siap [untuk kembali]," katanya. "Ini yang sedikit saya rindukan. Saya rindu menjalani sesuatu di sini setiap hari. Guardiola bertanya kepada saya ketika saya berada di pertandingan itu. Dia berkata, 'Oh, Anda tidak ingin kembali ke Liga Primer?' Saya menjawab, 'Tidak, saya bahagia di sini.'

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"[Dia berkata] 'Ya, tetapi Anda tidak merindukan kegiatan setiap hari untuk…' Saya menjawab, 'Sedikit, ya, karena sekarang Anda memikirkan hari ini, lalu kami punya pemusatan latihan pada Desember untuk menghadapi Jamaika bagi para pemain MLS [yang masuk dalam daftar]. Namun setelah itu, Anda harus menunggu [hingga] Maret. Apa yang Anda lakukan? Anda harus menonton pertandingan, harus bepergian, mengurus hal-hal administratif. Itu menyenangkan, itu bagus.

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"Namun, terlibat setiap hari: konferensi pers, latihan, semuanya … ketika ada peluang seperti bersama United, Anda mengatakan ya. Saya menginginkannya. Saya ingin membuktikan diri lagi."

Pochettino dukung Guardiola mengambil alih USMNT

Ironisnya, Guardiola kini santer dikaitkan dengan posisi pengganti Pochettino di kursi pelatih Amerika Serikat setelah masa jabatan dua tahun yang meningkatkan prestise posisi tersebut. Pelatih asal Spanyol itu kini menjalani cuti selama satu tahun setelah meninggalkan Manchester City pada akhir musim lalu.

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Pochettino mendukung mantan rivalnya untuk jabatan itu , dengan menyoroti kualitas skuad dan fasilitas latihan baru. "Ini saat yang tepat untuk bergabung dengan federasi," kata Pochettino. "Ambillah kesempatan itu karena dia akan bertemu orang-orang yang sangat baik dan pemain-pemain bagus. Pemainnya bisa cocok dengan gaya bermainnya."

Satu laga terakhir bersama USMNT sebelum melapor ke Carrington

Sebelum mulai bekerja di United pada Rabu, Pochettino akan memimpin USMNT untuk terakhir kalinya pada Rabu dini hari (waktu Inggris). Setelah unggul 6-0 dari leg pertama perempat-final CONCACAF Nations League melawan Haiti, laga leg kedua semestinya menjadi perpisahan yang berjalan tanpa kesulitan.

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Namun, tekanan sesungguhnya dimulai begitu ia tiba di Carrington. Dengan mewarisi tim yang berjuang keluar dari zona degradasi Liga Primer, Pochettino langsung menghadapi tugas menyelamatkan musim United dan membuktikan dirinya kembali di kasta tertinggi sepakbola Inggris.