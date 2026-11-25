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Mauricio Pochettino mengungkap frustrasi Bruno Fernandes saat Manchester United menelan kekalahan telak dari Liverpool. Ia menyoroti kejelian sang kapten membaca situasi pada gol pembuka yang kontroversial. Manchester United kini berselisih sengit dengan otoritas perwasitan menyusul serangkaian insiden yang membuat pihak klub menuntut penjelasan segera.

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Kekacauan kartu merah dan pelanggaran terhadap pagar betis yang luput dari hukuman di Anfield

Lawatan Manchester United ke Anfield mulai berantakan dalam delapan menit pertama ketika wasit Sam Barrott mengusir Leny Yoro karena menjatuhkan Alexander Isak yang sedang melaju ke arah gawang. United menyatakan petugas VAR John Brooks tidak memberikan “sanggahan yang berarti” terhadap keputusan itu, meskipun panel disiplin FA kemudian membatalkan kartu merah Yoro dan skorsingnya.

Situasi memburuk ketika Dominik Szoboszlai membawa Liverpool unggul lewat tendangan bebas yang dihasilkan dari insiden itu. Kapten Bruno Fernandes saat itu memperingatkan Barrott bahwa Bradley Barcola telah menyentuh pagar betis United sebelum tendangan dilepaskan, tetapi VAR tidak turun tangan.

Pochettino pertanyakan VAR soal gol pembuka Liverpool yang ‘tidak sah’

Berbicara dua hari kemudian, Pochettino memuji Fernandes karena melihat pelanggaran itu, lalu mempertanyakan mengapa gol tersebut disahkan. “Saya pikir kami tidak memperhatikannya, tetapi Bruno menyadarinya. Itulah mengapa dia menjadi kapten, karena dia cerdas serta memahami dan merasakan apa yang terjadi di lapangan,” kata Pochettino.

Ia kemudian mengutip keputusan sebelumnya di kompetisi kasta tertinggi untuk menyatakan bahwa gol itu tidak sah. “Tak seorang pun membicarakan bahwa gol itu tidak sah. Gol tersebut seharusnya dianulir karena Barcola menyentuh pagar betis kami. [Eberechi] Eze, musim lalu [bersama Crystal] Palace, ketika Eze mencetak gol, [gol itu dianulir]. Mengapa mereka tidak memeriksa VAR, memeriksa gol itu? Gol tersebut harus dianulir.

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“[Saya] perlu membela para pemain saya dan klub saya. Di mana tiga poin itu? Kita perlu berpikir sedikit lebih mendalam... tentang cara kita menggunakan teknologi.”

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Kemarahan di Old Trafford atas pembelaan Howard Webb terhadap kartu merah Yoro

Ketegangan di luar lapangan memuncak setelah pimpinan ProRef Howard Webb tampil di Mic'd Up dan memuji ketegasan Barrott. Ia menyatakan kartu merah Yoro “jelas bukan keputusan yang salah” meski banding atas keputusan itu dikabulkan. Seorang sumber di Old Trafford, sebagaimana dikutip The Mirror, menyebut pandangan ProRef “sepenuhnya keliru”. United berpendapat bahwa bukti menunjukkan Isak tidak akan mencapai bola lebih dulu daripada kiper Lammens, bahkan jika berlari dengan kecepatan penuh.

Pochettino menyuarakan kemarahan yang sama dengan klubnya atas VAR yang tidak bertindak . “Sangat mengecewakan karena menurut saya hal semacam ini tidak boleh terjadi,” lanjut mantan pelatih timnas putra Amerika Serikat itu. “Pertanyaan saya selalu sama. Baiklah, kita bisa menerima wasit melakukan kesalahan karena keterlibatan emosionalnya dalam pertandingan, tetapi jika kita punya VAR, apa yang mereka lakukan?

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“Karena sekarang, apakah kami akan mengulang pertandingan? Apakah kami akan mendapat kesempatan bermain dengan sarana yang setara, 11 lawan 11? Tidak. Masalahnya adalah saat kami berada di sana, pada momen ketika menurut saya kami memerlukan waktu untuk meninjau situasinya.”

United siapkan protes ke Liga Primer, lawatan ke Sporting jadi kesempatan bangkit

Menurut The Mirror, United kini berencana membawa keluhannya ke Liga Primer dan ProRef untuk menuntut pertanggungjawaban atas kontroversi di Anfield. Di lapangan, Pochettino menginginkan respons segera di Portugal. Laga Liga Champions melawan Sporting memberi peluang penting untuk mulai meraih kemenangan secara beruntun.

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“Sekarang kami harus melangkah maju,” kata Pochettino. “Saya sangat bangga kepada para pemain dan cara mereka menghadapi semua situasi tidak adil yang terjadi di lapangan. Fokus kami sekarang adalah berkembang, menjadi lebih baik dan mulai memenangkan pertandingan. Besok kami punya kesempatan besar di sini.”