Bagikan Ikuti GOAL di Google

Meski memiliki pertahanan paling mudah dibobol di antara tim-tim lima liga top Eropa setelah kalah telak dari Liverpool, Mauricio Pochettino akan memprioritaskan perekrutan penyerang pada Januari. Keputusan Manchester United untuk tidak mendatangkan penyerang pada musim panas berujung buruk akibat cedera, sehingga klub mencari alternatif yang bisa diandalkan menjelang bursa transfer musim dingin.

Iklan

Pochettino prioritaskan penyerang pada Januari, bukan pertahanan

Pochettino akan berfokus merekrut penyerang baru, alih-alih memperkuat pertahanan United yang mudah kebobolan, pada bursa transfer Januari. Kekalahan 4-0 dari Liverpool pada Minggu membuat United memiliki lini belakang paling mudah dibobol di antara tim-tim lima liga top Eropa. Pengganti Michael Carrick itu langsung dihadapkan pada kenyataan pahit di Anfield, dengan United terpuruk di zona degradasi setelah 11 pertandingan.

Meski kelemahan di lini belakang begitu mencolok, Pochettino menilai lini serang sama mengkhawatirkannya. Manchester United memilih tidak merekrut penyerang pada bursa transfer musim panas, keputusan yang kini terbukti berakibat buruk. Petinggi klub kini punya waktu sedikit lebih dari sebulan untuk mencari tambahan pemain di lini serang sebelum bursa transfer kembali dibuka.

Cedera memaksa United mencari penyerang yang bisa diandalkan

Masalah di lini serang United berawal dari cedera tulang kering Benjamin Sesko yang tak kunjung pulih . Pemain internasional Slovenia berusia 23 tahun itu menunjukkan potensi setelah awal yang sulit menyusul kepindahannya senilai £74 juta dari RB Leipzig musim lalu, tetapi baru tampil enam kali musim ini. Dengan Sesko kemungkinan baru kembali paling cepat pada tahun baru, Pochettino bergantian menempatkan Bryan Mbuemo dan Matheus Cunha sebagai penyerang tengah. Joshua Zirkzee masih belum banyak dipercaya untuk menjadi ujung tombak.

Menurut The Times, Pochettino akan mencari "opsi yang lebih bisa diandalkan" untuk melapis Zirkzee begitu bursa transfer Januari dibuka. Mendapatkan penyerang yang bisa diandalkan sebagai tumpuan lini depan kini menjadi hal terpenting untuk membawa United menjauh dari bahaya.

Iklan Iklan

Kekalahan telak di Anfield ungkap kelemahan serius pertahanan United

Keputusan Pochettino memprioritaskan penyerang diambil meski timnya tampil buruk dalam bertahan melawan Liverpool asuhan Andoni Iraola. Pelatih asal Argentina itu secara mengejutkan memasang Matthijs de Ligt sejak awal, tetapi pemain internasional Belanda tersebut kesulitan menghadapi lini serang yang aktif saat masih dalam proses kembali dari cedera jangka panjang.

Pertandingan berikutnya SCP Champions League 15.00 MUN Tonton

Situasi memburuk ketika Leny Yoro mendapat kartu merah setelah pertandingan di Anfield baru berjalan delapan menit. Para bek senior, Lisandro Martinez, Harry Maguire, dan Diogo Dalot, juga gagal tampil meyakinkan di bawah tekanan tanpa henti. Meski pertahanannya kebobolan dengan tingkat yang mengkhawatirkan, Pochettino yakin menambah daya gedor merupakan tugas paling mendesak bagi skuadnya yang tengah kesulitan.

Balogun ingin kembali bekerja sama dengan mantan pelatihnya di timnas AS

Saat United mempertimbangkan target untuk bursa transfer musim dingin, penyerang Monaco Folarin Balogun muncul sebagai salah satu kandidat. Mantan penyerang Arsenal itu ingin kembali bekerja sama dengan Pochettino setelah sebelumnya bermain di bawah arahan pelatih asal Argentina tersebut ketika menangani timnas AS. Tim perekrutan United akan menghabiskan satu bulan ke depan untuk menilai apakah Balogun atau target lain paling sesuai dengan kebutuhan mendesak Pochettino.