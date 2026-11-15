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Mauricio Pochettino Press ConferenceGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Mauricio Pochettino puji “masa depan luar biasa” USMNT saat bersiap pindah ke Manchester United usai kemenangan telak atas Haiti

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Mauricio Pochettino yakin timnas Amerika Serikat mampu meraih prestasi besar di pentas internasional setelah timnya melumat Haiti dengan skor telak 6-0. Pelatih asal Argentina itu akan meninggalkan jabatannya untuk mengambil alih kursi pelatih Manchester United, tetapi ia menegaskan bahwa skuad yang ditinggalkannya mampu bersaing di level tertinggi.

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Penampilan tajam di babak kedua pastikan kemenangan telak di Miami

Auston Trusty mencetak gol dari sepak pojok pada menit ke-10 sebelum Amerika Serikat melesakkan lima gol selepas jeda ke gawang Haiti, yang berstatus tuan rumah, di Florida Selatan. Kekerasan di negara Karibia itu membuat Haiti tidak dapat bermain di kandang. Dalam penampilan pertamanya bersama timnas sejak Piala Dunia, Christian Pulisic mencetak dua gol dalam rentang dua menit. Ia kini mengoleksi 35 gol dari 91 penampilan, melewati Eric Wynalda untuk menempati urutan keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa.

Weston McKennie, pemain pengganti Folarin Balogun, dan remaja Julian Hall melengkapi kemenangan telak itu. Gol keempat Hall dalam lima penampilan sekaligus membuatnya resmi terikat untuk membela AS, bukan Polandia. Penonton yang sebagian besar mendukung Haiti sempat bersorak pada menit ke-70 ketika Lenny Joseph menyambut umpan silang Josue Casimir, tetapi gol itu dianulir karena offside.

Pochettino puji profesionalisme skuad jelang kepindahan ke Old Trafford

Setelah pada Jumat mengonfirmasi bahwa ia akan pindah ke Manchester United hanya tiga bulan setelah menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun, Pochettino memuji fokus para pemainnya dalam kemenangan terbesar selama dua tahun masa jabatannya.

“Mereka sangat, sangat profesional sejak hari pertama, ketika mereka mulai mendengar semua rumor itu, hingga saat kami mengonfirmasinya beberapa hari lalu,” kata Pochettino kepada wartawan. “Dan menurut saya, jika Anda bertanya apa yang membuat kami bangga, kami sangat bangga kepada para pemain dan cara mereka menyikapi situasi ini dengan dewasa.”

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Penyerang AC Milan Pulisic menyuarakan pandangan serupa untuk menatap masa depan, sembari mendoakan yang terbaik bagi pelatihnya yang akan pindah ke Old Trafford. “Saya pikir dia punya peluang besar di sana dan, ya, kami hanya perlu terus melakukan apa yang sudah kami lakukan dan berusaha terus berkembang sebagai tim,” kata Pulisic. “Saya pikir kami memiliki beberapa momen bagus, dan dia membawa banyak antusiasme ke dalam tim. Jadi, saya pikir itulah yang akan dia tinggalkan.”

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Fondasi kuat menanti kepemimpinan baru timnas AS

Kemenangan telak pada Sabtu membuat leg kedua perempat-final Nations League di Cincinnati pada Selasa tinggal menjadi formalitas. Pochettino yakin perpaduan pemain muda dan berpengalaman akan menjamin kemajuan berkelanjutan.

“Saya pikir kami punya masa depan yang luar biasa, masa depan yang cerah di negara ini bersama tim nasional,” kata Pochettino. “Saya pikir jika kami ingin meraih hal-hal besar, caranya adalah dengan membangun struktur dan prinsip. Menurut saya, keduanya kini sudah ada dan hanya perlu dilanjutkan.

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“Dalam dua tahun terakhir, anak-anak, para pemain muda yang muncul, Anda bisa melihat betapa santainya mereka bermain berkat apa yang diberikan para pemain berpengalaman, yakni landasan untuk tampil.”

Liverpool menanti Pochettino, timnas AS beralih ke kepemimpinan sementara

Setelah pertandingan kedua melawan Haiti pada Selasa, Pochettino resmi mulai bertugas di Manchester United pada 18 November, menjelang laga berat melawan Liverpool di Anfield pada 22 November. Sementara itu, pelatih tim U-23 Steve Cherundolo akan memimpin pemusatan latihan timnas AS pada Desember, selagi para petinggi menunjuk pengganti permanen yang belum ditentukan sebelum semi-final dan final Nations League pada Maret.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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